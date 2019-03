Pop The Japanese House ”Good at falling” (Caroline/Universal) Visa mer

Efter en serie oupphörligt intressanta singelsläpp är den första fullängdaren från brittiska The Japanese House en av vårens på papperet mest spännande. Från att av obehag inför popstjärnenormen ha gjort en poäng av att dölja så väl sin röst som sitt ansikte har tjugotreåriga Amber Bain nu svängt hundraåttio grader, och låtit sitt enpersonsprojekt röra sig mycket närmare lyssnaren.

”Good at falling” är något så otippat som ett ganska klassiskt skilsmässoalbum. I samband med separationen från singer/songwritern Marika Hackman tycks Bain ha släppt de flesta av sina ideologiska principer, hjälpt av George Daniel från The 1975 som medproducent. I den nya direktheten, som i hur ”We talk all the time” i bara en enda mening fångar förnekelsen som alltid föregår uppbrottet, finns bred potential. Som ett The xx som lyssnat på Tears for Fears snarare än på New Order.

Bästa spår: ”We talk all the time”

