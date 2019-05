Skivrecension: The National skapar stor amerikansk rock

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Alternativrock The National ”I am easy to find” (4AD/Playground) Visa mer

Efter sju väldigt förväntat hyllade album – jag kan inte komma på ett mer rockkritikerkompatibelt band än The National – var det här Cincinattibandet närmast var tvunget att hamna. Även om Matt Berninger sjunger att han lyssnar på R.E.M. i ”Not in Kansas” är styrkan i ”I am easy to find” snarare att bandet brutit sig loss från den trygga, men lite träiga, amerikanska alternativrocktraditionen.

Den sammansmältning mellan gruppens drivande rytmik och allt fler elektroniska inslag som inleddes på föregångaren ”Sleep well beast” är fullt genomförd här och resulterar i en målmedvetet utforskande musik som kan gå från lågmäld till storslagen på nolltid, utan att det känns ansträngt, uppblåst eller som en genretypisk enkel utväg.

När det kombineras med en närmast sakral känsla i låtar som ”Oblivion fear”, ”So far so fast” och ”Dust swirls” uppstår stor amerikansk rock.

Bästa spår: ”The pull of you”

