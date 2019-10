Skivrecension: Van Morrison återkopplar åtminstone fläckvis till sin storhet

Rock Van Morrison ”Three cords & the truth” (Caroline/Universal) Visa mer

Under tio år till 2016 gav Van Morrison ut bara två album med nya låtar, en markant inbromsning efter att ha snittat på ett album om året sen solodebuten 1967. Sen dess har han gasat igen, och ”Three chords & the truth” är sjätte albumet på blott fyra år.

De flesta av dessa var coverskivor med enstaka nya låtar, men det här är fjorton nyskrivna nummer; och även om hela den sentida paletten av småputtrig blues, jazz, country och gammelsoul finns med så är de rutinmässiga genreövningarna färre och återkopplingarna fler till Van Morrisons alldeles egna form av andlig stream of consciousness-musik, hur den nu ska genrebestämmas.

Samtidigt som sångaren Morrison håller igen på det slentriangapiga och sluddriga, till förmån för en behärskad klarhet som åtminstone fläckvis påminner om varför han hör till vår epoks riktigt stora.

Bästa spår: ”Dark night of the soul”, ”In search of grace”

