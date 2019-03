Skivrecension: Weeping Willows sjunger smäktande om planetens överlevnad

Pop Weeping Willows ”After us” (Razzia/Sony) Visa mer

Samma år som debutplattan ”Broken promise land” fyllde tjugo blev sångaren Magnus Carlson utsedd till Årets hållbara artist. Två år senare handlar Weeping Willows miljöengagemang inte bara om att återvinna svunna tiders smäktande stråk- och blåsarrangemang, utan även om planetens överlevnad. Kärleken är fortfarande livets stora mysterium, men klimatfrågan har flyttat in.

Med The Bad Seeds-mannen Barry Adamson som producent har retrosoundet dessutom fått fler dramatiskt laddade nyanser. Från dragspelskrämiga ”Butterfly” till avskedsamericana i Calexicoland. ”Save us from ourselves” kräver ren luft och vatten istället för bensin, medan titelspåret konstaterar att livet fortsätter även efter oss.

Det är vackert, starkt och angeläget i både stort och smått.

Bästa spår: ”Let go”, ”After us”

