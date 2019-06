Skivrecension: Willie Nelson håller både nivån och produktionstakten

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Country Willie Nelson ”Ride me back home” (Legacy/Sony) Visa mer

Förvisso har ännu äldre artister gett ut skivor, men ingen i Willie Nelsons ålder har fortsatt i lika hög och jämn takt. Åttiosex år fyllda snittar han ännu på två album om året, där årets första brukar vara det tyngre.

Den här gången är bara fyra av låtarna egna, varav en nyinspelning av en tidig 70-talsbagatell. Men ”Come on time” är en lika munter kommentar till åldrandet som de senaste årens ”Last man standing” eller ”Still not dead”, och ”Seven year itch” kunde nog ha varit en klassiker om den skrivits på 60-talet (trots att den liknar en del andra).

Lägg till ett par strålande Guy Clark-tolkningar, plus att han med Billy Joels ”Just the way you are” än en gång visar sin förmåga att i all stillsamhet återuppliva de allra mest utslitna sångerna, och också detta blir en bättre årgångs-Willie än någon kunde begära.

Bästa spår: ”My favorite picture of you”, ”Come on time”

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om hur arrangemangen överglänser låtarna på Bruce Springsteens nya album.