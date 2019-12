Stormzy rappar som ingen annan både inåt och utåt

Rap Stormzy ”Heavy is the head” (Atlantic/Warner) Visa mer

”I’m my country’s greatest poet” rappar Stormzy i en låt på sitt nya album, vars titel är inspirerad av en annan stor engelsk poet, William Shakespeare och dennes pjäs ”Henrik IV” (”Uneasy lies the head that wears a crown”). Tjugosexåringen har höga tankar om sig själv. Men så är han också artisten som föste in grime i populärkulturens hjärta.

Debutalbumet ”Gang signs & prayer” blev den första grimeskivan att nå den brittiska albumlistans förstaplats. Och i somras blev Stormzy den första svarta brittiska soloartisten att vara huvudartist för Glastonburyfestivalen.

Han uppträdde iförd en Banksy-designad skottsäker väst med unionsflaggan som motiv och den enorma publiken vrålade med i textraden ”fuck the government and fuck Boris”. Stormzy är ett fenomen.

”Heavy is the head” påminner om Drakes ”Nothing was the same”: skarpa men skuggfyllda låtar från en känslig artist (ingen annan rappar ”I bottle up and then I spill it to my therapist”) som är lika intresserad av att blicka inåt som att få dansgolv att gunga, och som är lika skicklig på båda låttyperna.

Den religiösa tyngden från debuten saknas på ”Heavy is the head”, som i gengäld är mer musikaliskt varierad. Och även denna gång dyker en känslomässigt naken låt upp mot slutet: ”Lessons”, om sorgen efter en lång kärleksrelations kollaps.

Bästa spår: ”Lessons”

