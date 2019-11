Supergruppen Alice! för in Alice Tegnér i samtiden

Barnmusik Alice! ”Alice!” (Antfarm) Visa mer

Den bästa nya barnmusiken – Musikfamiljen, Britta Persson, Bröderna Lindgren, Emma & KJ – har en klangbotten i 70-talets socialrealistiska barnmusik, då barnvisor om gullefjun och små lamm ansågs för världsfrånvända.

Det är därför särskilt kul att nya supergruppen Alice! tar sig an Alice Tegnér, som fick klä skott för denna brytpunkt. I vindlande arrangemang som till och med får ”John Blund” att låta ny tas Tegnér in i samtiden. Jazz möter folkmusik och klassiskt via Lisa Långbackas dragspel, Leo Svensson Sanders intuitiva cello, Thomas Backmans fjäderlätta blås och Josefine Lindstrands solida sång.

Ömsom återhållen, ömsom fylld av värme lyckas Lindstrand balansera, men också förmedla, det stundtals naiva men rakt igenom trösterika i Tegnérs visor. Det är alltså inte en fråga om förvaltande – faktiskt vill man ha mer, och det snart.

Bästa spår: ”Ekorrn satt i granen”

