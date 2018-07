Skönhetsmaten hetare än hudkrämen

År 2018 går vägen till skönhet inte längre (enbart) via varuhusens dignande skönhetshyllor. Den största trenden i dag är att starta sin hudvårdsrutin redan i köket. Det kallas ”beauty food”.

”Ät din hudvård”. Rådet är det första av fem ”budord från beautycoachen” i boken jag har i knät. Beauty food är skriven av skönhetsjournalisten Maria Ahlgren och är en bibel för den serum- och krämälskare som är redo att ta nästa steg. Ahlgren är långt ifrån den enda just nu som kan vägleda den som är nyfiken på hur kost och skönhet samspelar. I USA svär filmstjärnor som Penelope Cruz och Sienna Miller vid hudläkaren Nigma Talibs dietråd. I Sverige gav journalisten Hannah Sjöström nyligen ut boken Hello Glow!, där hon redogör för hur hon själv genom att göra förändringar på tallriken blivit ”en gladare människa, med mycket bättre hy”.

En sån vill en ju bli, förstås. Inte ens den mest övertygade om att ”skönhet kommer inifrån” kan förneka den självkänslelyftande effekten av att lägga några extra minuter framför spegeln. Att känna sig snygg kan få en att känna sig bättre. Att ge sig själv den tiden kan också vara lika med att ge sig själv respekt. Som den amerikanska feministen Audre Lorde skrev redan 1988: ”Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare.” Citatet har blivit en ledstjärna för den feministiska rörelse som på senare år hyllat skönhetsvård som en stärkande, kvinnlig erfarenhet. Att bejaka den även i köket låter rimligt.

Fast förresten. Inte alls! Jag har ju redan så länge jag kan minnas bejakat min kvinnliga erfarenhet i köket. Inte bara i hur jag redan som barn förstod att min plats i just det rummet var mer självklar än en mans. Utan också i hur tidigt jag greppade konceptet att för mig är mat farligt. I den sortens femininitet som samhället premierar gör jag bäst i att kontrollera min hunger. Jag ska också helst begränsa mina val när jag väl tillåter mig att tillfredsställa den.

Hur många gånger har jag inte suttit på middagar där männens tallrikar innehållit menyns mest lockande rätt, medan min bestått av en sallad? Den kvinnliga erfarenheten av mat innehåller väldigt lite som är stärkande. Så är också de senaste årens stora diettrend ”clean eating”, ekologisk, oprocessad kost med övervikt åt grönsaker, del av en i grunden straffande kultur. På det populära raw food-fiket där jag bor serveras ”GF wraps”. GF är en förkortning av ”glutenfria”, men skulle precis lika gärna kunna stå för ”girlfriend”.

Det är också bland dessa hippa kostråd skönhetsmaten hämtar inspiration. Den som vill äta sin hudvård bör se till att hålla tallriken ren och färgglad. Vitt socker bidrar till glykation, som i sin tur ger upphov till rynkor. Gluten skapar blodsockertoppar, som skadar kollagenet i hyn. Mejeriprodukter innehåller ett hormon som kan irritera huden. Broccoli, spenat, grönkål, lax, frön och nötter däremot kan ge dig en naturlig lyster. Att de dessutom håller siffran på vågen i schack är knappast en slump, även om fördelen sällan uttalas.

Skönhetsmaten håller också plånbokens midja tunn. Många av de ingredienser som dieten förespråkar ligger i priskategori lyx. Antioxidantrika livsmedel, så kallade super foods, säljs ofta i vackra förpackningar där sirliga etiketter proklamerar innehållets många hälsofördelar. Gojibär, chiafrön och rå kakao skeppas världen över för att hamna i beautyfoodiens bowls. Maria Ahlgren, som i sin bok sympatiskt nog ofta poängterar att hon inte uppmuntrar restriktion, lagar alla sina desserter på yakonsirap. Denna flytande sötning lär ha liten effekt på blodsockret, och ska således bidra till att behålla hudens spänst. Att varje klimatkostsam, importerad flaska går loss på över 150 spänn är möjligen ett litet pris att betala för att säkra det egna värdet på skönhetsmarknaden.

För det är i någon mån på en sådan som vi kvinnor ännu verkar. När Naomi Wolf skrev sin feministiska klassiker Skönhetsmyten 1991 antog hon sannolikt inte att de strukturer hon tecknade där fortfarande skulle vara lika giltiga nästan trettio år senare. Men precis som hon innan informationsåldern kunde se hur skönhetsideal blivit ett nytt, mer intrikat sätt för patriarkatet att upprätthålla kvinnors underordning går samma normsystem att identifiera i dag. Nu när kvinnor erövrat så väl ekonomiska som politiska medel har våra kroppar blivit den sista utposten. Den som har en läggning åt det syrligare hållet skulle säga att där går en rak linje från beauty food till bantningspiller till abortmotstånd.

