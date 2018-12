HUR?

Foto: Janerik Henriksson/TT

1. Hur röstar man?

Den här frågan rörde förmodligen riksdagsvalet i september, men nästa gång svenskarna går till valurnorna är EU-parlamentsvalet den 26 maj 2019 (såvida det inte blir extraval, vill säga). Alla som är röstberättigade och bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort den 8 maj. För att förtidsrösta behöver man ta med sig id-handling och röstkort till en förtidsöppen röstlokal – men har man tappat bort sitt röstkort kan man i de flesta lokaler be röstmottagarna skriva ut ett nytt, och har man inget id-kort kan man ta med sig någon som intygar ens identitet. Om man röstar på valdagen behöver man inget röstkort, men däremot id-handling eller någon som intygar identiteten. På valmyndighetens sajt finns info. Är du osäker kan du ringa Valupplysningen på 020-825 825.

2. Hur får man tillbaka gamla Snapchat?

Snapchats nya design under vintern 2017 fick användarna att rasa och starta protestnamninsamlingar på nätet. Det hela kulminerade när Kylie Jenner uttryckte sitt missnöje med appen på Twitter – och företaget Snap Inc genast förlorade 11,7 miljarder kronor i aktievärde. På nätet spreds ett trick för att få tillbaka gamla Snapchat – som dock bara fungerade temporärt. Men Snap Inc backade, åtminstone delvis, och i maj kom ännu en uppdatering där en hel del av de avskydda ändringarna var borta. Vid det här laget är det nog inte så mycket att göra förutom att acceptera att Snapchat aldrig kommer att bli exakt som på den gamla goda tiden.

Andreas Granqvist Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

3. Hur går Sverige vidare i VM?

Inför den sista och avgörande gruppspelsmatchen mot Mexiko i herrarnas fotbolls-VM fanns flera potentiella scenarier för hur Sverige skulle ta sig vidare till slutspel efter förlust med 2-1 mot Tyskland och vinst mot Sydkorea med 1-0. Sverige vann mot Mexiko med 3-0 och Sydkorea besegrade Tyskland med 2-0, vilket gjorde att Sverige vann gruppen och favorittippade Tyskland kom sist. Sverige åkte sedermera ut mot England i kvartsfinalen.

4. Hur går det i valet?

Hur det gick i valet 2018 vet vi nu – här finns hela valresultatet. I skrivande stund (12/12 2018) har Sverige dock ännu ingen regering, men här kan man följa hur det går med regeringsbildningen.

5. Hur länge är vallokalerna öppna?

I riksdagsvalet 2018 stängde de flesta vallokaler klockan 20 på valdagen. I Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019 kommer vallokalerna att öppna klockan 08 och stänga klockan 21. Är man osäker kan man ringa Valupplysningen på på 020-825 825.

VILKEN?

”Storm på lugna gatan”, årets julkalender i SVT. Foto: Johan Paulin/SVT

1. Vilken tid börjar julkalendern?

Årets SVT-julkalender ”Storm på lugna gatan”, som av DN:s Greta Thurfjell beskrevs som ”förvånansvärt lyckad”, började den 1 december och sänds varje morgon i december klockan 07.15 fram till och med julafton. Sveriges Radios julkalender ”Tonje i Glimmerdalen” började också den 1 december, avsnitten sänds klockan 06.50 varje morgon fram till och med julafton.

2. Vilken färg är du?

Detta syftar förmodligen till personlighetstestet där man färgkodat olika personlighetstyper och särdrag. DISC-teorin, som den kallas, är mycket omdebatterad och delar in människor i gul (inspirerande och kreativ), blå (analytisk och faktastyrd), grön (stabil och omtänksam) och röd (dominant och driven). På flera sajter kan man ta testet för att se vilken färg man är.

Benjamin Ingrosso under 2018 års ESC-final i Lissabon. Foto: Stina Stjernkvist/TT

3. Vilken plats kom Sverige på i Eurovision?

Benjamin Ingrossos ”Dance you off” kom på sjunde plats. Han fick näst mest poäng av jurygrupperna men när det var tittarnas tur att rösta rasade han på listan. Israel vann med artisten Netta och låten ”Toy”.

4. Vilken dag är det halloween?

Samma dag som i USA eftersom det är en amerikansk högtid, alltså den 31 oktober. Vissa hävdar att ”Sveriges halloween” inträffar på Alla helgons afton, alltså den 2 november.

5. Vilken vecka är jag i?

Sajter som vecka.nu ger svar på vilken vecka vi just nu befinner oss i. Om du misstänker att du är gravid och vill räkna fram vilken vecka du befinner dig i har Vårdguidens sajt en sida som kan räkna ut det.

VARFÖR?

1. Varför dog Avicii?

Den svenska EDM-stjärnan Tim Bergling, mer känd som Avicii, gick bort under en resa till Oman den 20 april i år. En vecka senare gav hans familj ett uttalande där de menade att Avicii ”inte orkade längre” och ”ville få frid”. I dokumentären ”Avicii – True stories” från 2017 framkom en bild av en musiker med mycket höga krav på sig själv och lika högt ställda förväntningar från omgivningen.

2. Varför ska man inte rösta på SD?

Om du är osäker på vad du själv ska rösta på eller var du står politiskt, kan du göra en valkompass eller flera, och se vad resultatet blir. Vill du veta mer om Sverigedemokraternas rötter som parti, kan du läsa Expos sammanfattning.

Foto: Anna-Lena Wejderman

3. Varför firar vi alla hjärtans dag?

Alla hjärtans dag, ursprungligen Valentindagen, firas varje år den 14 februari. I Sverige har vi tagit efter många av de amerikanska sederna kring alla hjärtans dag som kärlekshögtid – en dag då man gör något särskilt för och med den man är kär i, ungefär. Men helgonet Valentinus har inom den katolska kyrkan firats den 14 februari sedan 400-talet – först under medeltiden kom högtiden att förknippas med romantik och parförhållanden. I svenska kalendrar har alla hjärtans dag officiellt förekommit sedan 1985.

4. Varför firar vi Kristi himmelsfärd?

Kristi himmelsfärd inträffar varje år på den 40:e dagen efter påskdagen, och har alltså inget bestämt datum, men i Sverige infaller helgdagen alltid på en torsdag. Inom kristen tradition har Kristi himmelsfärd firats sedan 300-talet, för att minnas dagen då Jesus, enligt Nya testamentet, efter sin återuppståndelse slutligen lämnade jorden för himmelriket. Inom Svenska kyrkan firas helgdagen ofta med en gudstjänst i naturen, kanske en så kallad ”gökotta”, en tidig morgongudstjänst. Det är också dagen då påskljuset, som tänds i kyrkan varje påsk för att symbolisera Jesus fysiska närvaro på jorden efter det att han återuppstått, släcks.

5. Varför är det så varmt i Sverige nu?

Sommaren 2018 var exceptionellt varm – och varade exceptionellt länge. Meteorologen Pär Holmgren har tidigare sagt till DN att det i Sverige var ”längden på värmeböljan och det stillaliggande högtrycket” som var ”mest anmärkningsvärt”. Johan Rockström, professor i miljövetenskap, konstaterade i samma artikel att en av de märkbara klimatförändringarna är att planeten redan har värmts upp en grad och att ”den globala uppvärmningen har förstärkt den extrema värmen”. Även Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, menade att den ökade växthuseffekten leder till mer extremväder, och att ”sommarens värmebölja passar väl in i de prognoser som gjorts”.

VAD?

1. Vad ska jag rösta på?

Bra fråga trots att riksdagsvalet 2018 redan ägt rum, ifall det skulle bli nyval i Sverige! (Samt inför EU-parlamentsvalet i maj nästa år.) Som partierna ömsom frotterar sig med varandra, ömsom tar kraftigt avstånd från varandras politik, är det inte alltid helt lätt att veta var de står. Som tur är finns det verktyg för att ta reda på vilket politiskt parti som ens egna åsikter stämmer bäst överens med – en valkompass kan vara en bra början.

2. Vad dog Avicii av?

Den svenska EDM-stjärnan Tim Bergling, mer känd som Avicii, gick bort under en resa till Oman den 20 april i år. En vecka senare gav hans familj ett uttalande där de menade att Avicii ”inte orkade längre” och ”ville få frid”. I dokumentären ”Avicii – True stories” från 2017 framkom en bild av en musiker med mycket höga krav på sig själv och lika högt ställda förväntningar från omgivningen.

3. Vad står partierna för?

Stor fråga. För att ta reda på vad de olika politiska partierna i Sverige står för kan man gå in på respektive partis hemsida och läsa deras partiprogram. Man kan också göra en valkompass för att se hur väl ens egna åsikter stämmer överens med de olika partiernas.

Svenska Akademiens tf ständige sekreterare Anders Olsson i december 2018. Foto: Nicklas Thegerström

4. Vad gör Svenska Akademien?

Svenska Akademien, som instiftades 1786 av Gustav III, har som syfte att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. De delar årligen ut ett stort antal priser och stipendier, däribland vanligtvis Nobelpriset i litteratur, dock inte i år. De arbetar med och ger ut Svenska Akademiens ordbok (SAOB) och Svenska Akademiens ordlista (SAOL), och ger även ut svenska klassiker med mera. De sammanträder ett trettiotal gånger per år, på torsdagar, i Börshuset i Stockholm.

Foto: Wit Olszewski/Alamy

5. Vad är bitcoin?

Bitcoin är en kryptovaluta – det vill säga en digital, krypterad valuta – baserad på tekniken blockchain. Den startades år 2009 av pseudonymen Satoshi Nakamoto, som ingen vet vem som ligger bakom. Syftet med bitcoin är att betalningar ska kunna ske direkt mellan bitcoin-ägare, utan inblandning från en tredje part, det vill säga en bank.