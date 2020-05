Snabbguide till spionsuccén ”Falsk identitet”

Audiard. Att Guldpalmsregissören Jacques Audiard (”Dheepan”, ”En profet”, ”Rust and bone”) regisserar de två sista rafflande avsnitten av den nya säsongen är det slutgiltiga beviset på att det franska tv-serieberättandet har kommit in i finrummet. Med hjälp av ett eminent manus och franska stjärnskådespelare har exportsuccén bidragit till att höja statusen för franska tv som varit sen på seriebollen.

James Jesus Angleton Foto: Keystone Press / Alamy Stock Photo
Mathieu Amalric som JJA i "Falsk identitet 5" Foto: Rémy Grandroques/Canal+

Blåa möss - I underrättelsevärlden är att ”se blå möss” en omskrivning för att man tror sig ha upptäckt en dubbelagent. När tidigare spionbossen Henri Duflot misstänker Malotru stirrar han på golvet och säger: ”Jag ser möss, blåa möss”. Detta är en av många referenser till den paranoida CIA-agenten James Jesus Angleton från kalla kriget som blev prillig av Kim Philby-affären och avskedades för att ha spionerat på sina egna. Han har också fått ge smeknamn åt rollfiguren ”JJA” (spelad av Mathieu Amalric) som vill sätta dit Malotru (Mathieu Kassovitz) till varje pris.

Cyberkrig - vid sidan av det geopolitiska maktspelet och kriget mot terrorismen är cyberkriget ett högprioriterat ämne som fått allt större utrymme i takt med att it-proffsen som Sylvain Ellenstein (Jules Sagot) och César (Stefan Crepon) kliver fram och ut på fältet, inte minst till desinformationens dimhöljda epicentrum i Moskva.

Mathieu Kassovits (Malotru) och Zineb Triki (Nadia). Foto: Jean-François Baumard/Canal+, Jean-Fran ois Baumard/Canal+

Damaskus - Malotru och Nadia El Mansours ”heta eftermiddagar” i den syriska huvudstaden är förspelet till serien som började 2015 med att stjärnagenten skickades hem från Damaskus och var tvungen att lämna sin då gifta älskarinna. Deras kärleksrelation på distans fortsätter vara seriens bultande röda hjärta och motor för mycket av den snåriga handlingen.

Serieskaparen, manusförfattaren och regissören Eric Rochant. Foto: Paul Hansen

Eric Rochant - den franska manusförfattaren och regissören har haft spioner på hjärnan förr. I ”Enhet 238” (”Les patriotes”, 1994) spelar Yvan Attal en ung fransman som spionerar på hemlandet för Mossads räkning. I ”Secret agents” (”Möbius”, 2013) spelar Jean Dujardin FSB-agent som blir kär i sin amerikanska informatör (Cécile de France). Han vill dock inte komma ut som någon ”spionkramare” utan menar att agentgenren snarare är en perfekt metafor för att skildra vår tillvaro.

Mathieu Demy och Jean-Pierre Darrousin

Familjeaffärer - Ett stort antal skådespelare i serien har djupa rötter i den franska filmeliten. Mathieu Démy är son till Jacques Demy och Agnès Varda. Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau och Louis Garrell har också kändisföräldrar. Jean-Pierre Darroussin är för övrigt gift med svensk-franska Anna Novion som är med och regisserar femte säsongen.

Geopolitik - Få tv-serier, kanske ingen annan, är bättre på att spegla verklighetens geopolitiska maktspel än ”Falsk identitet”. Under årens lopp har den rört sig mellan hemmabasen i Paris till terrorkrigets Syrien, Irak till cyberkrigets Ryssland och östra Ukraina. Den femte säsongen behandlar både trollfabriker, terrorism och den strategiska maktkampen i Mellanöstern med Saudiarabien/Israel/USA på den ena sidan och Ryssland/Syrien/Iran på den andra. Nya säsongen utspelar sig bland annat i Moskva, Kairo och Phnom Penh i Kambodja.

Haddock - Många av agenternas kodnamn är hämtade från de lika explosiva som kreativa svordomarna från Tintins excentriska och alkoholiserade vapendragare Kapten Haddock; ”Malotru”, ””Moule à gaufres, ”Phénomène” och ”Cyclone”. Senaste exemplet är Louis Garrels ”Mille Sabords” i femte säsongen som fixar information genom att spela frilansande vapen- och teknikhandlare i Mellanöstern, en rollfigur inspirerad av den tecknade äventyraren Corto Maltese.

Victor Artus Solaro som Jonas i ”Falsk identitet 5” Foto: Rémy Grandroques/Canal+

Internumor - för att vara en serie om en sluten värld med livsfarliga uppdrag är ”Falsk identitet” ovanligt rolig på ett lågmält sätt, från Henri Duflots ironiska tokslipsar till smeknamnen på ”byråns” fixare: ”Pépé” och ”Mémé” (Gubben och Gumman på svenska). Den älskvärt nördiga skrivbordsanalytikern och IS-specialisten Jonas står för några av seriens mest underskruvat komiska scener. Inte så konstigt med tanke på att Victor Artus Solaro är en känd fransk stå upp-komiker.

Järnvägsmystik. Ett gammalt växlingsschema från SNCF, Frankrikes svar på SJ, är seriens mest intrikata rop på hjälp från en före detta irakisk officer och fransk informatör som vill lämna sin höga position inom IS.

John F Kennedy och Nikita Chrusjtjov Foto: UPI

Kennedy - Den amerikanske presidenten, i miniformat, får en stark betydelse när de fransk-ryska-amerikanska relationerna kompliceras. Om det finns ryska Matrioska-dockor med ansikten från den amerikanska presidenthistorien i verkligheten är osagt, men det är politisk symbolik av fiffigaste slag.

Listighet. Agentverksamheten kräver smarta koder för kommunikationen. Malotrus mest intrikata list kallas ”bleu méthylene” (kemiska färgämnet metylenblått) som går ut på att smyga in falska uppgifter bland äkta uppgifter för att avslöja informationsstölder och spioneri

James Foxx och Colin Farrell i Michael Manns ”Miami vice” från 2006. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

Miami Vice – Lite otippat är Rochant ett stort fan av Michael Manns spelfilmsversion av ”Miami Vice” (2006) med James Foxx och Colin Farrell. I femte säsongen finns en pressad förhandlingsscen som nästan är helt kalkerad på Manns förlaga.

Jonas och Sara har sexsnack i kontorslandskap på DGSE i femte säsongen. Foto: Canal +

Nakenchock - femte säsongen öppnar med 69:an där seriens stora brudjägare Raymond Sisteron lagt sin benprotes på sängkanten. Jämfört med de fyra första kyska säsongerna är den femte rena sexorgien. I intervjun med DN förklarade Rochant att han tog ut svängarna i sängkammaren för att utforska agenternas intima sidor. I nya säsongen förekommer en replikväxling mellan Jonas och Marina Loiseau:

– Så, när en undercover-agent ligger med någon så kan de fortfarande ha känslor?

– Ja, visst kan de det. Faktum är att det är bättre om de har det. Om inte så blir det inget sex.

Robert De Niro och Elizabeth McGovern i ”Once upon a time in America”. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

Once upon a time in America - Sergio Leones episka 80-talsdrama från New Yorks maffiavärld är en stor inspirationskälla för Eric Rochant när det handlar om hur man berättar i bild. Inför den femte säsongen såg Rochant om Leones film om och om igen.

Polygraf - lögner är förstås centrala i spionverksamhet. Malotru är inte den enda rollfiguren som tvingas genomgå upprepade tester med polygraf, eller lögndetektor, oavsett om det är franska DGSE eller ryska FSB som utför dem.

Quarantaine - en agent under täckmantel som kallas hem till moderskeppet i Paris måste sitta i karantän innan hen åter kan tas i bruk. En som vet allt om hur det är att sitta isolerad är Malotru.

Robin Coudert under en konsert tillsammans med Phoenix i Oslo 2018. Foto: Gonzales Photo / Alamy Stock Photo

Rob - alias Robin Coudert, både komponerar och framför soundtracket till serien med låtar som ”Inform 570”, ”Research 54.2”, ”Guts wave 22” och ”Light 44”. Den franska indieartisten har också jobbat tillsammans med Sébastien Tellier och Phoenix på olika projekt.

Marie-Jeanne Duthilleul (Florence Loiret Caille) på farligt uppdrag i Egypten i ”Falsk identitet 5” Foto: SVT

Service clandestins, en enhet inom DGSE, också känd som den topphemliga ”Le bureau des légendes”, där det sista ordet syftar på de falska identiteter som agenterna antar som täckmantel under sina hemliga uppdrag.

THP - förkortning för ”Très haute priorité”, akuta uppdrag som gör att man kan bli tvungen att offra agenters hemliga identitet på fältet.

USA-koppling: ”Falsk identitet” har ofta kallats en fransk ”Homeland” trots helt avgörande olikheter, inte minst i tempo, realism och psykologi. Men serierna delar flera skådespelare. Zineb Triki (Nadia El Mansour syns i början av ”Homeland” medan Mohammed Bakri spelar den afghanske generalen Gu'lom i den amerikanska spionserien och Shahannah i ”Falsk identitet”.

Vindskontor. Serien har många scener i torftig kontorsmiljö med ergonomiska stolar och lunchmatsal. Precis som i verkligheten ligger DGSE:s kontor på Boulevard Mortier i 20:e arrondissement i nordöstra Paris. Det mörka vindskontoret är kopierad efter det verkliga högkvarteret, men serien är inspelad i filmstudion Cité du Cinéma som ägs av Luc Besson.

Malotru/Guillaume Debailly/ Paul Lefebvre/ Pavel Lebedev - spelad av Mathieu Kassovitz. Foto: Jean-François Baumard/Canal+
Mathieu Kassovitz som Malotru. Foto: SVT
Foto: Jean-François Baumard/Canal+
Foto: Stephanie Branchu

X - Kär agent har många namn. Mathieu Kassovitz enigmatiska Malotru är seriens Mr X, den mänskliga gåta som bär en uppsjö av olika identiteter; Guillaume Debailly/ Paul Lefebvre/ Pavel Lebedev...

Youtube - Tvärtemot vad man skulle kunna tro så har serieskaparna ännu inte lyckats infiltrera det verkliga DGSE. Eric Rochant och hans manusteam gör istället research genom att titta dokumentärer på youtube, googla, läsa böcker och ibland konsultera olika experter, till exempel när det handlar om jihadism eller datakunskap.

Zaccaï - doldisen Jonathan Zaccaï har fått en allt mer framträdande roll som trotjänaren och tjejtjusaren Raymond Sisteron. Förutom att öppna den nya säsongen på ett spektakulärt sätt får han en alltmer central roll på byrån. ”Du är det enda man kan lita på”, säger den demoniske JJA för att knyta honom till sig.

Ett nytt avsnitt av ”Falsk identitet 5” läggs ut på Svtplay fredagar.

