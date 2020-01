Snillrik design med onödiga konstsyftningar

Utställning ”Imaginations x 12” Alexander Lervik Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm. Visas t o m 9/2. Visa mer

Sven-Harrys har tjuvstartat årets Stockholm Designweek med ”Imaginations x 12”; möbler och lampor av Alexander Lervik. Samt en installation som med hjälp av en bänk och ett par glasögon travesterar den surrealistiska kortfilmen ”Den andalusiska hunden”. Lite kul faktiskt. Om man tittar genom glasögonen på bildskärmen framför syns nakna passagerare i en t-banevagn. Praktiskt taget alla stirrar i sina mobiler. Känns det igen?

På pressvisningen berättade Lervik att ”den här gången har jag tagit mig an konsten. Dess sätt att beskriva sin samtid blir bränsle för mig som formgivare”. Må så vara, men egentligen är det bara nämnda ”Lectus Museum Bench”, samt en matta med en massa flygplan på en världskarta, som kommenterar nuet.

I övrigt är det mest föremål med mer eller mindre tydliga referenser till konsthistorien. En bronsstol inspirerad av Alberto Giacometti. Ett par lampor av klarglas med stänkdekor, enligt uppgift à la Jackson Pollock. Mycket vackra men associationen är lite väl långsökt.

”Terra chair” av Alexander Lervik Foto: Helén Pe Sjöström

Utställningens viktigaste nyhet tycker jag är ”Terra chair”. Lervik påpekar att prickdekoren inspirerats av den japanska konstnären Yayoi Kusama, men det är inte det intressanta utan att stolen kan tillverkas överallt. Digitala ritningar kan mejlas och verkstäder med CNC-teknik sköta resten på plats. Enkelt och miljövänligt utan energikrävande transporter runt klotet.

Under hela sin karriär har Alexander Lervik intresserat sig för nya material och avancerad teknik. Han ligger bakom många snillrika lösningar och tycks vara nyfiken på att ständigt hitta fler. Just därför har jag svårt att förstå varför han så tydligt strävar mot konsten med stort K. Som om det inte vore tillräckligt fint att vara designer. När han säger att en Arne Jones-skulptur ligger bakom ”Motus lamp” är han förmodligen helt ärlig. Också när han påstår att det är Robert Rauschenbergs get som fått honom att placera ett däck runt glasvasen ”Pignus vase”.

Men de konsthistoriska syftningarna riskerar att göra designen anakronistisk när den borde peka framåt.