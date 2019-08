Snuskig bas och stor humor på Summerburst

Festival Summerburst, fredag Tiësto, Otto Knows, Salvatore Ganacci, Rebecca & Fiona, Tigerlily m fl Scen: Stadion, Stockholm Visa mer

Summerburst är i stan och allt är sig likt, fast ändå inte. Det är längesen den kommersiella housemusiken, kallad edm, dominerade musikvärlden. Sedan starten 2011 har Summerburst speglat genrens uppgång och fall, och för varje år har identitetskrisen blivit tydligare. 2017 valde man att satsa bredare med Justin Bieber och Zara Larsson. Året därpå renodlades danskonceptet, med en ny scen vigd åt smalare technoakter. I år är det minsta möjliga ansträngning som gäller. Med endast två scener ligger fokus på lokala akter och ett par internationella dragplåster av de få som finns att välja mellan – i år Calvin Harris och Tiësto. Den senare avslutar fredagskvällen med ett stabilt set som innehåller de obligatoriska arenashowinslagen – maxad ljusshow, konfettikanoner och ett par för många ”Hello Stockholm!”. Holländaren som hållit på sedan 1994 vet förstås exakt vad som förväntas av honom, men uppfinningsrikedomen är ungefär i samma nivå som ett ”Seven nations army”-bröl.

Ändå tycks det spela mindre roll vad Summerburst faktiskt gör eller inte gör, eftersom varumärket är så starkt. Det är framför allt festen som lockar, vilket gör det hela än mer sensationellt. För med tanke på områdets alla poliser och vakter är det smått ofattbart att tonåringarna nöjer sig med Stadion när de hade kunnat dra ut till vilken skogsdunge som helst utanför Stockholm för att festa under friare former. Med årets rökförbud har alla spår av den subversiva njutning som housemusiken en gång stod för helt utplånats.

Om ni nu längtar efter renlevnad så mycket så gå till gymmet då, morrar jag lite missriktat åt en vakt. Tyvärr räcker det med att gå några meter till Tigerlilys set. Den australiska dj:n har en sidokarriär som ”wellness-entusiast” och hennes högintensiva set, där hon varvar hurtiga remixer av Kool and the gangs ”Celebration” med Sister sledges ”We are family” hade lika gärna kunnat vara beställt av SATS.

Foto: Henrik Montgomery/TT

När Rebecca & Fiona lite senare tänder varsin cigg i dj-båset är det ett statement i det lilla. Den tidiga dj-stämpeln har gjort dem till Summerburst-stammisar även om de, precis som många branschkollegor, övergått till popmusiken. Och när Fiona Fitzpatrick ställer sig upp i dj-båset och mimar till ”Bullets” är det framför allt som liveakt jag längtar efter att se dem.

2018 var året då alla ville hylla genrens galjonsfigur Avicii, och eftersom det postuma albumet kom i år har inte hyllningarna avtagit. Aviciis gymnasiekompis Otto Knows gör det värdigast av alla under kvällen, när han i sitt överlag mjuka och emotionella set, släcker hela arenan till tonerna av ”Without you”.

Så får kvällen äntligen sin stora comic relief i form av Salvatore Ganacci. Den svensk-bosniske dj:n gör entre med sitt alias, den skallige farbrorn The real Salvatore, spelad av Salvatore Ganacci själv. Timmen som kommer kan bäst beskrivas som ett magnifikt performanceverk av en artist som älskar att driva med scenens machonormer (och får skit på nätet för det). Han buar ut sig själv och blandar den allra dummaste dubstepen med den snuskigaste basmusiken, via Latin Kings och ”Boten Anna”, innan han till slut landar i George Michaels smöriga saxofon på ”Careless whisper”. Det är stor och efterlängtad humor. Och jag tänker att kanske, kanske är faktiskt edm-scenen inte helt på dekis än.