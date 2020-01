”So long my son” vindlande och värdigt om Kina

Drama ”So long my son”

Regi: Wang Xiaoshuai.

Manus: Wang Xiaoshuai, Ah Mei. I rollerna: Yong Mei, Wang Jingchung, Liya Ai, Zhao Yan Guo Zhang med flera. Längd: 3 timmar, 5 minuter (från 15 år). Språk: kinesiska. Visa mer

Två små pojkar sitter uppflugna på en bänk, klädda i skoluniform med röda pionjärhalsdukar prydligt knutna runt halsen. Den ene är huttrande och frusen under de gråa skyarna, den andre är ivrig att göra sällskap med en grupp pojkar som leker och brottas i vattnet, långt därnere i floden.

Det är en farlig lek. Strax bredvid sandrevlarna är vattnet djupt och strömt, och den mindre av de två pojkarna kan inte simma. Det slutar med katastrof. Det unga paret, fabriksarbetarna Yaojun och Liyun, förlorar sin ende son.

Det är upptakten till Wang Xiaoshuais ”So long my son” som formar sig till en på en gång intim och svepande berättelse från Kina. I en sicksackande rörelse erinrar den om decennierna efter kulturrevolutionen fram till våra dagar.

Blicken (och Kim Hyonseoks kamera) är ständigt fäst på den smärtsamma motsättningen mellan kollektiv och individ, i synnerhet på sviterna av den stenhårt genomdrivna, centralt påbjudna ettbarns-politiken. Sången Auld Lang Syne blir det tongivande musikaliska temat:

”Skall gamla vänner glömmas bort och ingenting bli kvar?/ Skall gamla vänner glömmas bort och gamla goda dar?/ För gamla goda dar, min vän, för gamla goda dar./ En skål för gammal vänskap än och allt som fordom var”

På sätt och vis tar ”So long my son” vid efter landsmannen Zhang Yimous mästerliga ”Att leva” (1994) som skildrar en kinesisk familj mellan 1940 och 1970. Yaojun och Liyun tar hand om en pojke för att fylla tomrummet efter sin förlorade son. Inte bara det: ”So long my son” snirklar sig fram mellan de stora samhällsrörelserna i tiden och deras avtryck i Yaojuns och Liyuns liv.

Ettbarns-politiken i Kina har numera mjukats upp, men spåren och minnena dröjer kvar.

En påtvingad abort och därpå följande hyllningar för den mönstergilla åtgärden. Massuppsägningar på fabriken och påtvingad flytt från den gamla vänkretsen. Gemensam fest till förbjuden musik, därpå fängelsedomar och ”omskolning” för en av vännerna. Tonårsuppror och separationer. Illegitima barn vars ursprung måste döljas.

Ibland är det svårt och tålamodskrävande för en som inte kan kinesiska att följa med i tidssprången och hur de uttrycks i språket. Återförening och försoning men aldrig glömska.

Ettbarns-politiken i Kina har numera mjukats upp, men spåren och minnena dröjer kvar. Det förstår man om inte annars av Sveriges Radios just nu pågående strålande summeringar av förra Kina-korrespondenten Hanna Sahlbergs erfarenheter i serien ”Det perfekta Kina”.

Men den absoluta kärnan i ”So long my son” är ändå Yaojun och Liyun, värdiga och tålmodiga under tidens och vardagens skiften. Mycket riktigt fick Wang Jingchun och Yong Mei skådespelarpriserna vid förra årets Berlinfestival. De gör all möda värd och deras kärlek och sammanhållning till något mycket minnesvärt.

Se mer. Tre andra filmer från den så kallade sjätte generationen kinesiska filmskapare: Zhang Yuans ”East palace, west palace” (1997), Wang Xiaoshuais ”Bejing Bicycle” (2001) och Jia Zhangkes ”Stilla liv” (2006).

Läs fler filmrecensioner i DN