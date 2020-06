Sommar-chefen Bibi Rödöö: ”När allt är oroligt behövs något som förenar”

Det är ingen underdrift att sommaren som närmar sig kommer att bli annorlunda än många tidigare. Men en sak är, tack vare det nyligen hävda reseförbudet i Sverige, konstant – möjligheten att parkera sig i den närmast mytiska hängmattan på landet, tugga på ett grässtrå och lyssna på Sommar i P1.

För lyssnarna kommer årets Sommar att låta precis som vanligt, försäkrar radioklassikerns programchef Bibi Rödöö. Men bakom kulisserna har det varit en alldeles särskilt intensiv vår. Och det är fortfarande bråda dagar när DN når henne på telefon, för inom kort ska årets 58 Sommarpratare med pompa och ståt presenteras – också det på nytt, coronasäkert, till stor del förinspelat vis.

– Jag kände ganska tidigt att den sedvanliga presskonferensen, där 500 personer samlas i Berwaldhallen, inte skulle gå att genomföra. Det var bara att tänka om. Men Sommarvärdarna har varit väldigt tillmötesgående, alla förstår att det är ett speciellt år, och har varit beredda att kavla upp ärmarna. Vi har fått förklara för blomsterbutiker i New York och Bryssel hur man binder en blomsterkrans, och sedan budat kransarna till värdarna för att de ska kunna ta den klassiska porträttbilden, säger hon.

Det är Bibi Rödöös tjugofjärde år som chef för Sommar i P1. Hur mycket av det invanda arbetet med att välja ut årets värdar har hon behövt anpassa efter pandemin? Är ”kriskoncentrationen” bland sommarpratarna högre än vanligt?

– Det är klart att när ett samhälle drabbas av något så stort som corona är det mer än bara våra planer som kastas om. Det påverkar alla Sommarvärdar, det påverkar oss, och vad som är viktigt i allas medvetanden. Men vi har också varit måna om att det inte ska bli någon ”coronaspecial” i sommar – det kommer förstås att märkas, men Sommar ska vara Sommar, konstaterar hon.

Bibi Rödöö är programchef för Sommar i P1. Foto: Paul Hansen

Och hur går själva inspelningarna till nuförtiden?

– Vi är väldigt måna om att det ska kännas bra för värden, och spelar in i folks hem om de inte vill eller kan gå ut – som i fallet med den sommarvärd som sitter i hemkarantän i Bryssel. Häromdagen gjorde vi ett program där värden spelade in från norska NRK, och vår producent och vår tekniker satt i Radiohuset här i Stockholm. Vi har värdar i USA som hade räknat med att kunna komma till Sverige och spela in i sommar, men som inte får åka hit. Kan vi i så fall skicka över en producent till USA i stället? Sånt funderar vi mycket på.

Sommar i P1. Det allra första Sommar i P1 sändes 1959, och idén kom från dåvarande underhållningschefen Tage Danielsson. Sedan 1960 har ”Sommar, sommar, sommar”, skriven av Sten Carlberg, använts som signaturmelodi till varje program. Sedan 2008 sänds också årligen en kortare säsong Vinter i P1. Bibi Rödöö är programchef för Sommar och Vinter i P1 sedan 1997. 2020 års Sommarvärdar presenteras torsdag den 11 juni kl 14. 58 personer kommer att få varsitt program att fylla med prat och musik med start den 20 juni. Programmen sänds i P1 kl 13 varje dag och poddversioner av programmen publiceras i Sveriges Radios app kl 07. Visa mer

Bibi Rödöö funderar också på hur de löser en situation då Sommarvärden blir sjuk inför en direktsändning.

– Och vad händer om de är snuviga på morgonen när de ska komma och sända? Då får de ju inte komma in i Radiohuset! Vissa av dem har vi bett komma hit och spela in ett reservprogram, i andra fall får vi i så fall sända en annan värds förinspelade program och skjuta på datumet för den som skulle ha pratat.

Hur spelar man in ett Sommarprogram med någon som är gammal, eller tillhör en annan riskgrupp?

– Vi spelade faktiskt nyligen in en person som är väldigt sjuk – i en annan sjukdom, men med hög risk att insjukna i corona. Men tekniken har kommit så långt att vi kan skicka hem en inspelningsapparatur i en väska, som vi spritat väldigt noga, och värden behöver bara trycka på en enda knapp så kopplas hen upp mot Radiohuset, där vi sitter med en producent och en tekniker.

Samtidigt, påpekar Bibi Rödöö, har pandemin fört med sig något positivt – flera tillfrågade, som tidigare tackat nej av tidsbrist, har plötsligt hittat luckor i sina kalendrar.

– Det är människor som kanske tidigare haft stora sommarturnéer, till exempel. Men som nu har svarat att: ”Ja-a, jag kanske faktiskt har tid att skriva det där sommarpratet nu…”

Under våren har två vitt skilda personlighetstyper etablerats vad gäller kulturkonsumtion under pandemin – de som ser och ser om epidemithrillern ”Contagion” och läser varenda kultursidestext om coronakrisen, och de som till varje pris söker eskapism från en dyster verklighet. Vilken väg kommer årets Sommarpratare att välja, tror Bibi Rödöö?

– Jag tror att spridningen kommer att vara väldigt stor – vissa har sina starka, tidlösa historier, vissa säger att ”vi får inte glömma att livet också är kul”. Men jag tror att det kommer att bli ett livskraftigt år! Kanske har man varit sjuk och blivit frisk, eller så arbetar man på andra sätt med att klara av en krissituation. För många av oss har det blivit tydligt hur lätt allt kan försvinna, hur sårbar mänskligheten är, och det kan nog leda till att allt blir mer kraftfullt, säger hon.

Kan Sommar i P1 rentav få en ännu starkare ställning än vanligt, med tanke på att så många andra kulturyttringar är inställda?

– Jag är ganska övertygad om att när allt är så oroligt som det är nu så behövs något som förenar, något som är beständigt. Även om det händer omtumlande saker i världen så kommer det en sommar, och med den kommer Sommar i P1, slår hon fast.

Men på den förment listiga frågan om hur statsepidemiolog Anders Tegnell – vars potentiella medverkan i Sommar i P1 det har spekulerats friskt kring under våren, även om det i skrivande stund förstås inte är känt huruvida han kommer att sommarprata eller ej – egentligen har hunnit förbereda sitt sommarprat vill Bibi Rödöö inte svara.

– Jag förstår inte frågan.