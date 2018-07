Sommarkommentar 14 juli: Osentimental hyllning till Ingmar Bergman

Katinka Farago är inte den som larmar och gör sig till i onödan. Som judiskt flyktingbarn under andra världskriget har hon en personlig historia som egentligen slår vilket Bergman-manus som helst. Ändå berättar hon sakligt, summariskt och osentimentalt om familjens livsfarliga flykt från Österrike, via vinterkrigets Helsingfors, till Sverige. En dramatisk historia som lätt skulle kunna fylla ett helt sommarprogram, men den lojala lagspelaren Farago väljer istället att fokusera på sin 55-åriga tjänst som ”filmarbetare” – från scripta till produktionsledare, producent och produktionschef.

Programmet inleds med en ljudupptagning från 2017 då hon tilldelas hedersguldbagge som en rakryggad och modig sanningssägare – omdömen som bekräftas när man hör hennes sommarprogram.

Som 13-åring halkade hon in på ett bananskal när hon passade skådespelaren Elof Ahrles hund under en inspelning. Av bara farten fick hon hoppa in som scripta sedan den ordinarie scriptan deserterat. Under resten av programmet blir det små nedslag i ett imponerande cv som omfattar 125 filmer med regissörer som Hasse Ekman, Wilgot Sjöman, Jan Troell, Mai Zetterling, Gunnel Lindblom, Kjell Grede och Colin Nutley…

Och, naturligtvis, Ingmar Bergman. Farago berättar om sitt livsavgörande första möte med sin blivande parhäst – i mitten av 50-talet stämplad som en neurotisk värstingregissör som ingen ville jobba med frivilligt. Det började heller inte som någon skrattfest. Först efter en stunds intensivt stirrande – som två boxare som psykar varandra under invägningen – brast Bergman ut i ett gapskratt: ”Det ska nog gå bra”.

”Och det gjorde det ju i 30 år”, konstaterar Farago som också berättar om hur hon lärde sig att säga ifrån. Det blir småputtriga anekdoter från inspelningen av alltifrån ”Det sjunde inseglet” och ”Smultronstället” till ”Sommarnattens leende” och ”Fanny och Alexander” som aldrig riktigt hittar den bergmanska ”smärtpunkten”. Gott så. Mest intressant blir när hon berättar om hur hon fick sitta och hålla den ångestridna och ödmjuke regissörens hand inför varje ny inspelningsdag. Mest känslosamt blir det när hon förklarar sin saknad till mannen som lärde henne allt om film. ”Kära Ingmar, ingen är så begåvad som du…”, förklarar Farago och hyllar Bergman med U2:s ”Pride - in the name of love” på mästarens 100:e födelsedag.

