Sommarkommentar 21 juli: Trevligt men reprisartat med Anders Berglund

Mer än halva programmet har hunnit passera förbi i sedvanlig fyrtakt innan något riktigt oväntat händer. Ett erkännande: ”Jag är egentligen ingen schlagernörd”, säger Anders Berglund.

Kommer vändpunkten nu? Något verkligt mörkt avslöjande om hur han plågat sig igenom 15 melodifestivaler och nästan lika många eurovisionsfinaler som kapellmästare? Ska han spela Jill Johnsons ”Crazy in love” som ett ironiskt spel med oss lyssnare?

Nej, självklart inte. Berglund är så genuint trevlig att besvikelser, om de alls kan anas, snabbt slätas över. Han nöjer sig i programmets följande mest kritiska dom med att konstatera att SVT borde ta större ansvar för den levande musiken, ”så var det sagt”.

Resan från gosskören och pianolektionerna till ”Så ska det låta” via otaliga artistsamarbeten kan fortsätta. Vi får följa med när han som storögd 26-åring turnerar i landet i väst med Björn Skifs efter att ”Hooked on a feeling” blivit en megahit. Där får han sjunga en duett med självaste Cher. Berglund bjuder på halvintressanta anekdoter från Eurovisionsschlagern (Israels dirigent bar pistol under smokingen), strösslar med namn, och berättar om hur det gick att sätta upp ”Pippi Långstrump” som musikal i Kina (även kinesiska poliser skrattar åt Kling och Klang). Ett stort ögonblick för den ödmjuke Berglund var att få kompa Stevie Wonder när han oannonserat framträdde på kungens 50-årsfest (Hans Majestät själv var föga imponerad över överraskningen).

En person som funnit sig i orkesterdiket till den svenska underhållningsindustrins absoluta epicentrum i lika många år som Anders Berglund borde ha material så det räcker och blir över. Ändå går programmet på tomgång som en trött repris utan en enda musikalisk utsvävning. Någon borde ha förbjudit ”Ta mig till havet” som låtval i Sommar i P1 vid det här laget.

I stället framstår Berglund som gubbfarbrorn vi alla har i någon släktsammansättning. Den som fortsätter berätta samma anekdot, med samma förtjusning, vid varje träff. Som två gånger på en och en halv timme drar pappaskämt som utmynnar i poängen att ”det fanns ju inget internet på den tiden”.

Tack och lov finns internet. Så ta Anders Berglunds slutord som en uppmaning: livet är kort det för det mesta. Det finns en hel värld av sommarprat där ute.

”Sommar i P1” sänds klockan 13.00 varje dag, och släpps som podd klockan sju samma morgon. Här kan du läsa DN:s kommentarer till programmen vartefter de sänds.