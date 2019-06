Sommarkommentar 22 juni: Fares Fares om barfotaflykten som förändrade allt

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

1987 ansökte den libanesiska familjen Fares om asyl i Sverige för femte gången. Det blev först avslag – igen. Genom ett fönster gav sig äldste sonen av från flyktingförläggningen på en dramatisk barfotaflykt för att hindra ännu en utvisning. Men som genom ett trollslag fick den envetna mamman trots allt ett positivt besked samma natt. De fick alla stanna.

Vad hade hänt annars? Det hade i alla fall inte blivit någon ”Jalla! Jalla!”, den underhållande vitaminkicken som den forna 14-åriga flyktingen gjorde tillsammans med sin bror regissören Josef Fares år 2000. Kanske hade Fares Fares blivit en internationellt känd skådespelare även om han stannat kvar i Libanon. Men svensk film hade definitivt sett annorlunda ut.

Den begåvade, 46-åriga aktören, som på senare tid synts i allt från den Guldbaggebelönade ”The Nile Hilton Incident” till HBO-serien ”Westworld” och aktuella ”Chernobyl”, inleder årets sommarpratarsäsong med den äran.

Fares Fares.

Han silar sitt hittills levda liv genom sin migrationshistoria på ett sätt som är både konsekvent och gripande. Fares gör välgörande oskrytiga nedslag i sin karriär, som till exempel en färgstark historia om när han skulle slå Denzel Washington på käften och stjärnan blev förbannad för att svenskens slag var för realistiskt.

Men krigserfarenheterna, långt ifrån det glassiga kändislivet, förblir ryggraden i programmet. En ögonblicksbild från ett återbesök i Beirut i vuxen ålder, som råkade sammanfalla med nya bombanfall i den drabbande staden, knyter ihop säcken - och påminner om den pågående flyktingkatastrofen i grannlandet Syrien.

Det ”stora avslöjandet” om hans kommande roll som pappa faller dock platt, allt finns redan på Instagram. Men Sveriges Radios Symfoniorkesters flotta version av Guns and Roses ”Welcome to the Jungle” - till den kommande bebisens ära - är förlåtande.