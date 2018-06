Sommarkommentar 29 juni: Anna Serner krigar vidare för jämställdhet

Som chef för Svenska filminstitutet bossar Anna Serner i Filmhuset. Det är ett brutalistiskt flaggskepp, med betongplattor perforerade likt filmremsor, och det har alltid har varit en provocerande uppenbarelse för filmarbetare. Det är lätt att känna sig liten på rampen upp till mötet med konsulenten.

Men det finns normer i filmbranschen som står minst lika stadigt som kolossen på Gärdet i Stockholm. När Serner tillträdde chefsjobbet fick hon rådet av sin företrädare att minimera snacket om jämställdhet för att inte betraktas som en gnällkärring. Hon följde det inte och konstaterar nu att företrädaren fick rätt.

I sommarpratet personifieras motståndet av en manlig lobbyist som sträcker fram sitt skrytiga visitkort och använder härskartekniker när han inte får sin vilja igenom.

Det är i mångt och mycket ett försvarstal för filminstitutets jämställdhetsarbete. Serner hänvisar till svenska filmframgångar och resonerar kring kvalitetsbegreppet. Det påminner lite grann om en småtrist verksamhetsrapport, även om hon också berättar känsligt om sorg och katastrofångest.

Som chef för SFI har Serner lyckats föra upp jämställdheten överst på agendan – och kritiserats för att överskrida sina befogenheter. I vintras tog det hus i helvete när hon använde ordet ”normkreativitet” och krävde att svenska filmbolag skulle utbildas i jämställdhet efter metoo-uppropen.

Sommarpratet harmonierar hundra procent med den offentliga bilden av henne som en övertygad feministisk reformist, som inte är rädd för att knäcka några manliga egon.

Men det kan också vara ensamt i toppen på flaggskeppet. Serner beskriver sig själv som en krigare som fått ta emot smällar i kampen för förändring, men inte tänker vika ner sig. ”You can try but never stop me”, som Viola Martinsson sjunger i låtvalet ”Made of”.

Rent dramaturgiskt har det dock inte så mycket att göra med krigsfilm. Anna Serner påminner snarare om en stark kvinnlig karaktär, som hämtad ur ett svenskt drama med goda chanser att få konsulentstöd. Det är svårt att inte heja på henne framför den manliga lobbyisten, men för en filmarbetare kan det säkert vara provocerande att branschens mäktigaste ger sig själv rollen som underdog.

