Son och föräldrar skriver ihop på Mando Diaos nya skiva

Sommarkvällen i juli 2013, i lilla Dala-Flodas folkpark vid Västerdalälven, var smått surrealistisk.

Bygdens söner i Mando Diao togs emot som hjältar i hemlandskapet. 2.500 biljetter sålda och knökfullt framför den lilla scenen. Lågstadiebarn, stissiga killgäng, pappor och mammor och sjuttioplussare med termoskaffe och campingstolar. Alla samlade på Strandbacken för att höra bandets tolkningar av Gustaf Frödings mer än hundra år gamla dikter.

– Vi verkar ha nått 20 procent av varenda åldersgrupp i Sverige, konstaterade sångaren och gitarristen Björn Dixgård med ett skevt leende i backstagetältet inför konserten, när DN intervjuade dem då.

Mandio Diao – i begynnelsen ett stöddigt slyngelband i trånga skinnjackor – blev snart Svensktoppsmästare tack vare samme Fröding. I hela 167 veckor låg de på topplistan med den värmländske poetens vackra dikt ”Strövtåg i hembygden”. När de ramlade ur topplistan vintern 2016 hade Gustaf Norén, en av bandets grundare, redan lämnat gruppen. Oenighet om de musikaliska visionerna angavs som skäl. Stämningen var djupfryst.

Mando Diao fortsatte med delvis ny besättning. Fyra år och tre album senare möter nu Björn Dixgård och gitarristen Jens Siverstedt upp i Tegnérlunden i Stockholm. I maj ger de ut sin nya skiva.

– Vi tänkte först att den skulle heta ”Själens skrubbsår”, för det är den bästa beskrivningen på albumet av det svåra med att vara människa – vilket är något som går igen i de här sångerna, säger Dixgård.

De melankoliska molltonerna och den dova naturlyriken känns igen från ”Infruset”.

– Karin Boye och Ferlin, som vi tolkar på albumet, skrev ju texter som också ofta gick i moll. Fast Frödingtexten på skivan är kanske mer som en... virvlande bäck.

Jens Siverstedt och Björn Dixgård. Foto: Josefine Stenersen

Det stora utropstecknet på albumet står ändå Malin Holmlin och Hans Dixgård för. Mando Diao-sångarens föräldrar. De har skrivit fyra av skivans sånger, däribland just ”Själens skrubbsår”. Ett högst otippat samarbete mellan son och föräldrar.

– Min pappa är så bra på piano och vi har faktiskt snackat länge om att han skulle vara med och spela in med oss. Känslomässigt är det skönt att båda två nu är med och inspelade, som skrivet i sten, säger sonen:

– Mamma har alltid gillat Jimi Hendrix, Janis Joplin, Rolling Stones och Leonard Cohen. Pappa blev också tidigt intresserad av avantgardistisk jazz och lyssnade på Miles Davis och Archie Shepp och sådant. De är väldigt öppna för all slags musik, fast de har haft lite svårt med en del hiphop tidigare, tillägger han.

Föräldrarnas fyra bidrag på albumet har de skrivit på ganska länge, säger Hans Dixgård på telefon från deras hus, söder om Borlänge.

– Men nu passade de in i det här musikaliska sammanhanget. Att de dessutom hamnar på skiva är ju häftigt, minst sagt en bonus. Det knyter ihop våra och Björns gemensamma musikaliska erfarenheter i både rock, pop och visor – och klassiskt, det spretar ju åt alla möjliga håll, säger han och fortsätter:

– För oss är det inget konstigt alls att göra musik ihop. Vi har tidigare gjort låtar till kalas och släktingar ihop med Björn. Och vår dotter Linnea sjöng ju ”Infruset” på scen med Mando Diao.

Även hustrun Malin Holmlin beskriver familjens hem som en plats där musiken alltid haft stort utrymme. Sonens yrkesval kom inte som någon överraskning.

– Björn har alltid haft en förmåga att bli passionerad för det han tycker är kul och musiken kom tidigt in i hans liv. Redan som liten fick han en bandspelare som han sjöng in i, han var fyra år då. Han blandade ”Ekorrn satt i granen” med Twisted Sisters ”We're not gonna take it”, säger hon med ett skratt.

Det naturlyriska inslaget i deras låttexter på albumet – ”Sparven”, ”Vaggvisa” ”Stora Björn” och ”Själens skrubbsår” – fångar särskilt deras eget förhållande till biotopens krafter.

– Vi är ju lite naturromantiker, vi bor ju alldeles vid skogskanten och det finns så mycket att hämta där av lugn. Man blir jordad av att vara i naturen och reflektera, betonar Hans Dixgård.

Vad tänker ni är förklaringen till det genomslag som Frödings mer än hundra år gamla dikter fortfarande får?

– Att de går in i folksjälen, svarar Malin Holmlin och får medhåll från maken:

– Man har ju läst dikterna i skolan och hört dem i andra sammanhang. Det finns ett arv i texterna. Frödings poesi är en del av vår kultur helt enkelt. Dessutom skrev han ju om saker som fortfarande är högaktuella i alla människors liv, säger Hans Dixgård.

Inspelningen av ”I solnedgången” är gjord på enklast möjliga vis: Två mikrofoner i ett gammalt missionshus strax norr om Koppslahyttan utanför Borlänge.

– Det var en grym aura där med fem meter i tak, och en luftighet och klang som verkligen fick fram texterna, säger Björn Dixgård:

– Vi hade en mick upphängd i taket och så hade jag min sångmikrofon – det var allt. Vi flyttade runt förstärkare, kontrabasen och annat för att stå på rätt avstånd till de båda mikrofonerna – som på femtiotalet.

Inspelningen var klar på fyra dagar. Jens Siverstedt liknar upplevelsen och metodiken vid den danska filmrörelsen dogma med dess stränga formkrav.

– De stora begränsningarna som arbetsmetoden innebär var samtidigt psykologiskt och kreativt förlösande för oss, konstaterar han:

– Att inte kunna ändra något och sjunga live in i mikrofonen mitt i rummet och sedan välja den bästa låtversionen av tre tagningar. Det har varit väldigt skönt, inte minst att slippa allt omständigt efterarbete.

Björn Dixgård tror att bandet kommer att skapa mer musik på svenska framöver.

– Nu har den här upplagan av Mando Diao fått nys på hur jävla underbart och fritt det kändes att göra ”I soluppgången”. Den känslan vill vi uppleva igen.

Siverstedt poängterar att det i hela Mando Diao finns en särskild faiblesse för äldre svensk musik.

– Allt från Olle Adolphson, Hoola Bandoola Band, Cornelis och Monica Zetterlund. Det finns ju svensk musik som ligger en lika nära och varmt om hjärtat som Stones eller Elvis. Jag skulle vilja göra mer musik som kan nå över generationsgränserna.

Att i fortsättningen sjunga på både svenska och engelska ser ingen av dem som en svårighet.

– Det handlar bara om att inte tycka att det är svårt. Två veckor efter att den här skivan var klar började vi jobba med ett album på engelska som vi spelar in på samma sätt. Den har också lite folkton, fast mer åt det amerikanska hållet, berättar Dixgård som aldrig varit främmande för tvära stilkast.

Foto: Josefine Stenersen

I hans cv finns redan riffig britrock, r'n'b- soul- och hiphop-projekt med Salazarbröderna i Latin Kings, blåögd soul, rysk högblank åttiotalssynt och träskig sydstatsboogie, bland annat.

– Det vi fortfarande håller på med är att försöka göra vår musikaliska palett så stor som möjligt. Det viktigaste för oss som band är att hela tiden ta fram det som vi i hjärtat känner att vi ska göra. Vi sitter inte och tar hänsyn till vad som funkar på Spotify. Den dagen vi gör det kommer det inte längre att finnas något mer Mando Diao.

Deras kommande turné är, som så många andras, inställd till följd av coronapandemin. Ambitionen är ändå att så småningom spela musiken från ”I solnedgången” i konserthus. Lösningen fram till dess är strömmade spelningar, liksom tv- och radioframträdanden.

Premiären på musikföreställningen ”Infruset – Själens skrubbsår” med symfoniorkester på Malmö Lives stora scen, som Björn Dixgård jobbat med i ett drygt år med bland andra Arja Saijonmaa och Shirin El-Hage, är vidare framflyttad till 2021.

– Den föreställningen är en musikalisk historia om livet, det är det som alla de här texterna har gemensamt och speglar på olika sätt. Jag tänker mycket mer i dag på sådana frågor som kan fungera terapeutiskt – meningen med livet, ensamhet, gemenskap, döden, säger han.

Hur är relationen till din forna bandkamrat Gustaf Norén numera?

– Nollställd skulle jag säga. Det är en icke-relation. Vi träffas inte.

Ni var bra på att sjunga ihop.

– Jo, vi har pratat om det i bandet, vi jobbar på att få till en sådan stämsång. Den var en av de saker som var klockrena med oss två – vi hade lite Everly Brothers-vibb med varandra, det var jävligt grymt, svarar Dixgård.

– Det där kan jag sakna med honom. Men i övrigt är jag extremt nöjd med hur vi har det i Mando Diao nu.