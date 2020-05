Soulartisten Betty Wright är död

Betty Wright föddes 1953, växte upp i Miami och började sjunga redan som barn i gospelgruppen ”Echoes of joy” med sina syskon. Hon fick skivkontrakt vid tolv års ålder och hade sin första stora hit med ”Clean up woman” vid 17 års ålder. Låten nådde en sjätteplats på Billboardlistan och sålde i mer än en miljon exemplar.

Under 1980-talet startade hon eget skivbolag och spelade in ”No pain (no gain)” som sålde guld i USA. Hon skrev låten ”Where is the love” med medlemmar i KC & the Sunshine Band och tilldelades en Grammy i kategorin bästa r'n'b.

Hon var röstcoach i talangprogrammet ”Making the band” under 2000-talet och nominerades för bästa popalbum till en Grammy då hon var medproducent på sångerskan Joss Stones album ”Mind body & soul” 2005. 2011 släppte hon låten ”Surrender” som också nominerades till en Grammy i kategorin bästa traditionella r'n'b-framförande.

P3:s Mats Nileskär gjorde så sent som i januari två program om och med Betty Wright och Miami-soulen, där han besökte stjärnan i hennes hem.

Hennes dödsorsak är okänd, men hennes vän Chaka Kahn twittrade tidigare i veckan att Betty Wright behövde att människor bad för henne. Hon blev 66 år.