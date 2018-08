Souldrottningen Aretha Franklin begravs

Till följd av en cancersjukdom dog Aretha Franklin, populärt kallad ”drottningen av soul”, den 16 augusti. Inför fredagens begravning låg sångerskan i en öppen kista på tisdagen under en visning i Charles H. Wright-museet för afrikansk-amerikansk historia i Detroit. Fredagens ceremoni med ett sista farväl sker i kyrkan Greater Grace Temple i Detroit.

CNN rapporterar hur texten ”A celebration fit for the queen” – ”ett firande som passar en drottning” – var projicerat på väggarna i kyrkan. Aretha Franklin hade klätts helt i guld för tillfället.

När själva begravningsceremonin inleddes klockan 10, lokal tid, var uppslutningen stor. Bland de inbjudna gästerna var USA:s förre president Bill Clinton och hans fru, den förre presidentkandidaten 2016, Hillary Clinton. På bilderna från begravningen syns också bland annat den kände pastorn och folkrättsaktivisten Jesse Jackson.

Utanför kyrkan passerade dussintals rosa limousiner i en hyllning till Aretha Franklin innan begravningen skulle inledas. De rosa bilarna var en hänvisning till sångerskans låt från 1985, ”Freeway in love”, där en del av texten lyder ”we goin' ridin' on the freeway of love in my pink Cadillac”, enligt CNN.

På plats vid entrén till kyrkan fanns sedan några av Aretha Franklins vänner: Tony Bennett, Barbra Streisand och Diana Ross.