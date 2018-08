Souldrottningen Aretha Franklin död

Aretha Franklins talesperson Gwendolyn Quinn bekräftar för nyhetsbyrån AP att artisten gick bort på torsdagen strax före klockan tio på morgonen, amerikansk tid. Dödsorsaken ska ha varit långt framskriden cancer i bukspottkörteln. Artistens familj säger i ett uttalande: ”I ett av de mörkaste ögonblick i vårt liv kan vi inte hitta de rätta orden för att beskriva smärtan i vårt hjärta. Vi har förlorat vår familjs matriark och klippa”.

Uttalandet från familjen fortsätter: ”Vi har blivit djupt berörda av den otroliga ström av kärlek och stöd som vi fått från nära vänner, anhängare och fans över hela världen. Tack för er medkänsla och era böner. Vi har känt er kärlek till Aretha och det ger oss tröst att veta att hennes arv kommer att leva vidare. Medan vi sörjer ber vi er att respektera vår privathet under denna svåra tid”.

Det var på söndagskvällen som det först kom uppgifter om att Aretha Franklin var mycket sjuk och att familj och anhöriga samlats nära henne i artistens hemstad, Detroit. En reporter och familjevän, som driver sajten Showbiz 411, skrev att familjen bad om böner och privathet. Flera andra medier, däribland nyhetsbyrån AP, rapporterade senare att de talat med källor som bekräftat att Aretha Franklin var sjuk.

Hyllningar och böner till och för artisten strömmade efter sjukdomsbeskedet in från hela världen. Under en spelning i Detroit sade artisten Beyoncé följande: ”Den här konserten är tillägnad Aretha Franklin. Vi älskar dig och tackar dig för den vackra musiken”, enligt Detroit Free Press. Och artistkollegan Mariah Carey skrev på Twitter: ”Ber för drottningen av soul.”

CNN rapporterade, med hänvisning till källor nära Aretha Franklin, att hon mottagit en rad besökare under veckan, som läst upp meddelanden från vänner och anhöriga. Bland de som besökt henne finns bland andra Stevie Wonder, medborgarrättskämpen Jesse Jackson och hennes talesperson Gwendolyn Quinn, uppgav CNN.

Aretha Franklin diagnosticerades med cancer för åtta år sedan och har under flera år tampats med hälsoproblem. Flera planerade liveframträdanden har också ställts in. Och redan i fjol meddelade Aretha Franklin att hon planerade att drastiskt minska sitt turnerande: ”Jag kommer att vara i stort sett nöjd, men jag kommer inte att försvinna någonstans och bara sitta och göra ingenting. Det skulle heller inte vara något bra”, sade Franklin till en lokal tv-station i Detroit.

Aretha Franklin föddes i Memphis år 1942 och inledde sin artistkarriär som gospelsångerska. För den stora publiken slog hon igenom på allvar som soulsångerska under mitten och slutet av 60-talet. Flera album och låtar betraktas som klassiska än i dag, såsom ”I never loved a man (the way I love you)”, ”Respect” och ”I say a little prayer.” Som en följd av sina listframgångar och den allt växande populariteten fick hon smeknamnet Queen of soul (Drottningen av soul) och hon har under lång tid ansetts som en av de största sångerskorna i musikhistorien.

Aretha Franklin har under sin karriär belönats med 18 Grammy och var den första kvinnliga artist som valdes in i Rock and roll hall of fame, år 1987. När Rolling Stone 2010 utsåg Aretha Franklin till den största sångerskan i musikhistorien skrev tidskriften i sin motivering: ”Och Aretha är en gåva från Gud. När det handlar om att uttrycka sig själv genom sång så finns det ingen som kan komma nära henne. Hon är anledningen till att kvinnor vill sjunga.”

Aretha Franklin blev 76 år.