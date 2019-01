Från och med 2020 får spelbolag inte längre sponsra Melodifestivalen, vilket DN rapporterade om på onsdagen. Tävlingens nuvarande avtal med Maria Casino, som sträcker sig över 2019, kommer att fortsätta gälla året ut. Reklamen tillåts på arenorna men spelbolagets sponsorskyltar får inte visas i tv-rutan, enligt SVT:s vd Hanna Stjärne.

Ärendet aktualiserades vid årsskiftet då den nya spellagen, som öppnar upp för mer spelreklam och sponsring i svensk tv, trädde i kraft.

Dersim Sylwan är Sverigechef för Kindred group som äger flera spelbolag, däribland Maria Casino.

– Jag hör kritiken som finns just nu, samtidigt tycker att det är tråkigt att SVT fattat beslutet innan man sett och utvärderat årets upplaga av turnén, säger han. De har tidigare sagt att de skulle följa utfallet av den nya lagen och utvärdera detta i slutet av 2019.

Han hävdar även att Maria Casino tillsammans med SVT ”säkerställt att så få personer som möjligt under 18 år ska bli mottagliga för bolagets varumärke”.

– Ett exempel på det är att Maria Casino inte syns till under matinéföreställningarna, som går lite tidigare under kvällarna och lockar fler unga personer, utan vårt varumärke syns bara under kvällstävlingarna. Vi har inte heller under turnén någon säljaktivitet över huvud taget, utan det handlar bara om synlighet av varumärket.

Man kan alltså inte gå fram till ert bås och registrera ett medlemskap på Maria Casino?

– Nej, det kan man inte.

SVT har sagt att ni tillåts befinna er på arenan men att era sponsorskyltar inte får visas i tv-rutan. Vad tycker du om det?

– Det har aldrig varit tal om att vi ska synas i tv-rutan under Melodifestivalen. Det har aldrig funnits några tankar på det. För oss handlar partnerskapet med Melodifestivalen om att kommunicera känslan av att vinna, vilket Maria Casino handlar om. Vi säljer ingenting, det handlar enbart om att bygga varumärke.

Anders Jensen, vd och koncernchef på mediebolaget Nordic entertainment group där bland andra TV3 och Viaplay ingår, är kritisk till SVT:s agerande.

– Som vd på Nordens största kommersiella mediehus ter det sig konstigt för mig att SVT, som finansieras genom en public service-avgift, säljer reklam, skriver han i ett mejl till DN och fortsätter:

– Det bidrar till att snedvrida marknaden då de konkurrensutsätter kommersiella aktörer vars intjäning delvis kommer från reklamförsäljning. Vi räds aldrig konkurrens, men den måste ske på lika villkor. Att SVT nu gör en poäng av att de ska reducera reklammöjligheterna för spel- och kasinobolag framstår som underligt.

– Frågan är väl varför SVT över huvud taget har reklam i sina sändningar och på de arrangemang de anordnar. Jag tycker att de agerar motstridigt mellan att å ena sidan arbeta enligt public service-uppdraget, vilket de har finansiering för, samtidigt som de säljer reklam och därmed konkurrerar om intäkter med kommersiella aktörer. SVT har inget lönsamhetskrav och ska ha en helt annan, mycket viktig, roll än att sälja reklam.

