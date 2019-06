”Final fantasy” blir tv-serie

Just nu: spara 50%

Tv-serieadaptionen ska utspela sig i världen Eorzea, som först introducerades i "Final fantasy XIV", och kommer att innehålla redan kända rollkaraktärer och element från "Final fantasy"-spelen, men vad den kommer att handla om mer specifikt vill skaparna ännu inte avslöja, rapporterar The Hollywood Reporter.

Bakom satsningen står Sony Pictures Television, Square Enix och produktionsbolaget Hivermind, som just nu är involverade i produktionen av "The expanse" för Amazon och Netflix kommande serie "The witcher".

Sedan debuten 1987 har "Final fantasy"-spelen sålts i över 144 miljoner exemplar och är därmed en av världens mest framgångsrika spelserier.