Det är i en intervju med Entertainment Weekly som Spike Lee replikerar på Trumps uttalanden. Enligt tidningen skakar han av sig angreppet med ett ”okee-doke”, och påpekar att kommentarerna om hans tal handlar om ett försök att påverka narrativet.

– De gjorde samma sak med de afroamerikanska fotbollsspelare som knäböjde, för att försöka framställa det som något anti-amerikansk, anti-patriotiskt och anti-militäriskt. Men ingen köper det, säger Spike Lee till Entertainment Weekly.

Donald Trumps uttalande om Spike Lee gjordes på måndagen, efter regissörens tal på Oscarsgalan där han vann i kategorin för bästa manus för filmen ”BlacKkKlansman”. Lee manade då till politiskt motstånd:

– Presidentvalet 2020 är runt hörnet – vi måste göra det moraliska valet mellan kärlek och hat. Let’s do the right thing! sa Spike Lee i talet.

Även om han inte nämnde presidentens namn under talet reagerade Donald Trump. I ett inlägg på Twitter under måndagen skrev Trump att det ”vore trevligt” om Spike Lee hade läst sina anteckningar, och anklagade honom för att ha gjort ett ”rasistiskt påhopp”.