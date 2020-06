Spike Lees Vietnamveteraner balanserar på melodramens brant

Krigsdrama ”Da 5 bloods”

Regi: Spike Lee.

Manus: Danny Bilson, Paul de Meo med flera. I rollerna: Delroy Lindo, Clarke Peters, Chadwick Boseman, Jean Reno, Jonathan Majors med flera. Längd: 2 timmar, 34 minuter. Visa mer

Filmen öppnar med att Muhammad Ali sitter på en presskonferens och retoriskt frågar sig varför han skulle åka och döda bruna människor i Vietnam. ”De har inte kallat mig nigger. De har inte lynchat mig. De har inte bussat hundar på mig.”

Man får ett intryck av att Spike Lees omtalade Vietnamfilm klipptes färdigt i förrgår. Det inledande montaget av rubriker, brandtal, intervjuer och bilder från sextio års rasmotsättningar flyter ihop med dagsrubrikerna.

Det kokar nu och Lee vill vara med i leken.

Men efter den historiska prologen landar vi med en duns i nutid, i lägre tempo och en helt annan tonart. Fyra åldrade Vietnamveteraner återförenas i Ho Chi Minh-staden och planerar en resa in i djungeln. Officiellt för att hitta och föra hem kvarlevorna efter deras kapten och andliga ledare. Inofficiellt verkar det också finnas ett mindre ädelt ärende som involverar en fransk hälare (Jean Reno) med flera.

Varför veteranerna har bestämt sig för att gräva upp skelett och guld först nu och inte för tjugo, trettio år sedan framgår inte. Sådana bagateller bryr sig inte Spike Lee om. Han är intresserad av de traumatiserade männens inbördes dynamik, av att ställa nu mot då, raskriget hemma mot raskriget borta. Teknikaliteter som trovärdig setup lämnas åt sidan.

Lindo spelar över något fantastiskt, men har man ögon som bokstavligen skjuter blixtar och resning som en påsköstaty så ska man väl använda dem

Och inte bara den. Tajmningen är fel, dialogen antingen för tam eller överdrivet salvelsefull, bildspråket inkonsekvent och storyn spretig. Somliga infall är inspirerade, som när radiogudinnan Hanoi Hannah uppmuntrar de svarta fiendesoldaterna att inte utkämpa den vite mannens krig. Andra gånger blir det absurt, som när det klipps mellan nutid och Vietnamkrig och samma åldrande skådespelare spelar i båda epokerna. Lee gör inte ens en poäng av absurdismen utan verkar tvärtom nödtorftigt försöka dölja skådisarnas gråa hår.

Scen ur ”Da 5 bloods”. Foto: David Lee/Netflix

Man kan nästan se hans busiga blick framför sig när han överväger möjligheten att ignorera åldern och säger: Varför inte?

Varför inte blanda teater, drama, krigsfilm, ”Rambo”, ”Apocalypse now”, dagens black lives matter-demonstrationer, Martin Luther King, guldgrävare, action-b-rullar från sjuttiotalet och tårögd melodram. Varför inte? Om bara hjärtat är med ska det nog gå.

Skådespelarna blir de stackars soldater som får utkämpa Lees krig mot konventionen. När Clark Peters och Isiah Whitlock Jr. (”The Wire”) och mäktiga Delroy Lindo (”The Good fight”) gör entré på hotellets dansgolv under neonskylten ”Apocalypse” lyfter nästan taket. Sen blir det mest kammardrama och äventyrsfilm i djungeln, ständigt balanserande på melodramens brant.

Lindo spelar över något fantastiskt, men har man ögon som bokstavligen skjuter blixtar och resning som en påsköstaty så ska man väl använda dem. Vartefter filmen slingrar sig vidare (”varför inte”-tänkandet gör handlingen mindre förutsägbar) växer karaktären ifatt hans stora spelstil. Till slut blir denna gigantiska, förbittrade man i Trump-keps som vrålar mot världens yttre och inre spöken den stora behållningen.

Han och det lite subtila hopp som ställs till nästa generation: minröjare, lärare, guider, barn från världens alla hörn som trots allt verkar vara beredda att ta över när trollen på båda sidor har spruckit.

Se mer. Spike Lees tre bästa filmer enligt recensenten: ”She’s gotta have it” (1986), ”Do the right thing” (1989), ”Blackkklansman” (2018).

