Spinn off-serien ”Better call Saul” utmanar originalet ”Breaking bad”

Lite misstänksam blev jag när de första ryktena började spridas om en spin off till succéserien ”Breaking bad”, med Bob Odenkirks sliriga advokat Saul Goodman som central figur. Jag hade förstås fallit lika pladask för Saul som alla andra. Det var alltid en lättnad när han svepte in i sina grälla slipsar och med sin hänförande blandning av känslighet och total moralisk flexibilitet snackade sig ut och in ur de vidriga, pressande situationer som Walter White försatte honom i. Trots att portföljerna, så småningom säckarna och till slut balarna med sedlar vällde in från Whites droghandel så bytte han varken klädstil eller kontor. Ska man attrahera ett skumt klientel ska man ha mottagning i ett shoppingcenter, billig eau-de-cologne och en putslustig pseudonym (” ’s all good, man”) i stil med åttiotalets frisersalonger.

Men kulten kring ”Breaking Bad” och upphetsningen i grabbpressen kring varje liten detalj hade vid det laget blivit så flåsig att det nästan gick ut över tittarupplevelsen, trots att serien var lysande och kommer att gå till tv-historien. Idén till en spinoff, dessutom en prequel, luktade inte bara kommersiell spekulation utan kultspekulation. Kanske till och med en ren oförmåga att släppa taget. Det verkade värdigare att sluta på topp.

Jimmy McGill (Bob Odenkirk) och Walter White i (Bryan Cranston) i "Breaking bad".

Jag hade totalt fel. Det var ju ingen slump att BB var bra. Författaren och showrunnern Vince Gilligan vet hur man gör för att sätta skruv på en serie genom fem säsonger. En av hemligheterna är att inte ge serien samma rytm och puls som huvudkaraktären utan tvärtom låta dem skava mot varandra från första bildrutan.

Den reserverade, kontrollerande och metodiska kemiläraren Walter White, som (till en början) bara ville ha trygghet för sin lilla familj, fick en så våldsam och adrenalinstinn serie att det gjorde ont i kroppen. Saul Goodman däremot, eller Jimmy McGill som han egentligen heter; rastlös, speedad, ytlig och clownaktig, fick ”Better call Saul”, den kanske mest saktmodiga och melankoliska serien som gått på amerikansk tv.

Melankolisk som en dörrknackares nacke när han lämnar ditt hus och packar in sina osålda varor eller påskrifter i bakluckan på en Nissan Estate, lättar på slipsen, öppnar en burköl och tittar ut på Albuquerques dammiga gator som verkar glida ihop med den beige öknen utanför.

Extra melankolisk för publiken, som redan visste var han skulle landa och fick oväntat ont i hjärtat av att se honom försöka bli en respektabel advokat, stöttad av den genuint sympatiska flickvännen Kim Wexler (Rhea Seehorn), vars moraliska integritet är lika medfödd och självklar som Jimmy McGills inte är det.

Under en period i säsong ett och två verkar han till och med hitta sin självklara plats, inte på sin brors superadvokatfirma men inte heller i rännstenen utan som advokat för gamla: tanterna älskade honom förstås och han älskade tanterna tillbaka. Men också den möjligheten glider sakta och obevekligt ur ”Slipping Jimmys” händer. För han är predestinerad för mörkare ting, inte bara av karaktär och öde, utan för att hans liv utspelar sig i en prequel och vi faktiskt vet hur det går.

Bob Odenkirk och Rhea Seehorn i "Better call Saul". Ben Oldenkirk i "Better call Saul".

Kvaliteten har varit genomgående skyhög, på sitt eget lite lågmält jazziga sätt med spretande parallella storylines där gangstern Nacho och parkeringsvakten och mångsysslaren Mike har sina egna historier som ibland löper samman med de andras. Inget kommer visserligen att kunna mäta sig med säsong två och tre, där det gripande och komplicerade kriget mellan Jimmy och hans högpresterande men elallergiska bror Chuck , spelad med imponerande gravitas Michael McKean (i en klass för sig) stod i fokus. Men inte ens en opera kan bestå av bara arior.

Kommer den känslomässiga distansen och dramaturgiska briljansen i ”Breaking bad” att krocka med den mer jazziga och känsliga ”Better call Saul”?

Också den femte och sista långa säsongen – säsong sex blir tydligen bara ett par avsnitt lång – är lovande. Det är nu allt ska lödas ihop, inte bara de dramatiska trådarna mellan de två serierna, det kommer Gilligan och hans team inte ha några problem med, utan deras atmosfär och tempo. Nu ska Jimmy och Kim liksom landa mitt i ”Breaking bad”-hajpen och serien bli något att plocka isär och analysera igen. Kommer den känslomässiga distansen och dramaturgiska briljansen i ”Breaking bad” att krocka med den mer jazziga och känsliga ”Better call Saul”? Lite av den predestinerade tyngden har lyfts från våra axlar. De svartvita små glimtarna av ett drama som utspelar sig efter ”Breaking bad” utlovade nu plötsligt fortsatt dramatik.

Alla är i alla fall på plats nu för att ta emot Walter White och hans stackars medbrottsling Jesse Pinkman: Nacho, Gus, Tuco och Mike. I tisdags kom till och med Whites svåger, poliskommissarie Hank Schrader in i bilden och genast uppstod ett metasurr i rutan, en rolig Verfremdung som man hoppas inte helt ska dränka den ljuvliga melankolin i ”Better call Saul”. Men allt har sin tid, till och med den.

