Detta är vårt sista sportlov. Bergen är höga, det är gott om snö och vi är förväntansfulla. Vi vuxna är också lite vemodiga och nostalgiska. Ungdomarna är nog ganska trötta på att åka tåg.

Vi är två familjer som valt järnvägen, med nattåg genom Tyskland, till Österrikiska Zillertal. För en järnvägsentusiast är det extra roligt att tågresor åter är på modet. Ungdomarna går sista året på gymnasiet. Nästa år har vi inga skolbarn och därmed inget sportlov. En efterlängtad paus i februari försvinner.

Vad ska vi göra sedan?

Sportlovet, som vi känner det, har funnits i omkring 70 år. Vår familj har firat det i tjugofem år. Vad är det egentligen vi har gjort? Och vad är det vi ska sakna?

Det hör till att något ska hända på lovet

Jag minns de första åren med den unga familjen. Barnen var riktigt små och någon av oss var föräldraledig. Då slog vi upp kommunens annons i lokaltidningen. Sedan provade vi allt som erbjöds. Säkert hade vi aldrig upptäckt naturrodel eller provat nycirkus om det inte hade varit för lokala entusiaster och sportlovet.

På den tiden gick halva dagen åt till att gräva fram lämpliga kläder, koka varm choklad, bre smörgåsar och sedan hitta fram till en undangömd lokal. Men det var som det skulle. Att göra något var målet. Helst skulle vi röra oss, men all form av aktivitet godkändes. Vi var till exempel även på en målarkurs.

Det hör till att något ska hända på lovet. Det gäller numera all ledighet – vi får inte slöa för mycket – men i synnerhet sportlovet. Det ser man ju på förledet: sport.

Storlien 1925. Ett gäng läroverkselever tar en paus i skidåkandet under påskresan till Storlien i Jämtland. Skolresor till fjällen var en föregångare till senare tiders sportlov, dessa fjällresor var dock endast för läroverkets ungdomar. Foto: TT

Redan på 1940-talet började man använda ordet sportlov i betydelsen ledigt från skolan en vecka på våren. Ordet är äldre än så, men betydde från början bara idrottsdag. Under krigsåren på 40-talet förekom också ett annat vinterlov: kokslov. I Dagens Nyheter kan man 24 februari 1940 läsa att regeringen beslutat att skolorna ska vara stängda i tre veckor, från 4 mars till påskledighetens början.

Skolorna stängdes för att man hade svårt att hålla dem varma. Under kriget var det brist på koks, och ledigheten fick därför benämningen kokslov.

Om svensken lärde känna sitt lands natur skulle kärleken till hemlandet stärkas

Vad skulle eleverna göra när det blev ledigt flera veckor i sträck? Morgontidningen visste på råd. Redan den 2 mars kunde man läsa: ”Utnyttja ’kokslovet’! Gratis DN-instruktion i snabbsim”. Tillsammans med Simfrämjandet tipsade man om gratis ”sysselsättning under ferierna”. Flera badhus höll öppet och instruktörer var anlitade. Snart rapporterades också om andra aktiviteter, till exempel hur 160 flickor och pojkar fått lära om ”mjölkning och annat” på västmanländska gårdar. Rubriken var den lockande ”En ko fick tvillingar på kokslov”.

Stockholm, 1955. Karin Molin har gjort en vurpa i skidbacken vid Fiskartorpet under sitt sportlov. Foto: Svenskt Fotoreportage / TT /

Några år senare föll dock kokslovet i glömska och sportlovet tog över som benämning på vinterledigheten. Redan 1944 annonserade varuhuset NK i DN om praktiska kläder som pojkar kunde ha om de skulle följa med på de fjällresor som ordnades för skolungdom. Rubriken var ”Sportlov 20–26 februari”.

Det nya lovet passade väl in i de rådande idealen, där idrott, allra helst utomhus, skulle främja kraft och hälsa. Skolresornas tankegods skiljde sig inte mycket från de vuxnas semesterideal. Friluftslivet sågs som en del av det svenska nationsbyggandet och den svenska samhörighetskänslan. Om svensken lärde känna sitt lands natur skulle kärleken till hemlandet stärkas. Naturen var också en hälsosam kontrast till den smutsiga och ohälsosamma staden och industrin. Det var i fjällvärldens obygd vi bäst kunde återhämta oss och ladda batterierna för att sedan kunna producera på topp.

Redan då fanns det en utbredd oro bland ledande politiker, folkbildare och andra intellektuella att ungdomar och vuxna skulle slösa bort ledigheten

I den andan hade föreningar som Skidfrämjandet (senare Friluftsfrämjandet) och Svenska Turistföreningen bildats i slutet på 1800-talet. Bäst formuleras kanske tankarna med dessa nya folkrörelser av semesterföreningen för järnvägsanställda. Den skulle hjälpa arbetare att koppla av och ”sköta hälsan”. Men, helt i linje med tidens ideal, inte alltför lättjefullt. Här skulle man också, som det står i protokollet från föreningens bildande, ”utbilda järnvägsmännen i intellektuellt hänseende, varför lämpliga föredrag, musik och sång borde förekomma”.

Det fanns en allmänt utbredd oro bland ledande politiker och folkbildare att ungdomar och vuxna skulle slösa bort ledigheten. Det befarades att semesterfiraren inte skulle klara av att handskas med sin semester på ett hälsofrämjande eller utvecklande sätt. Den brittiske debattören Delisle Burns inleder sin bok ”Fritiden i det moderna samhället”, som utkom i svensk översättning 1936, med orden:

”Fritiden är den värdefullaste produkten av industrialismen och den moderna samhällsorganisationen, men den betraktas vanligen som en likgiltig biprodukt och slösas i allmänhet bort till ingen nytta.”

Stockholm, 1955. Sportlov i Vasaparken. Ann-Lis Lousonemi får hjälp med konståkningen av Inga Edman. Foto: Svenskt Fotoreportage / TT /

Fritiden hade uppstått som en ”biprodukt”, och nu gällde det att fylla den med innehåll. Ett starkt argument för sportlovet var att det skulle minska ”vintertröttheten”. Skolungdomarna skulle återhämta sig för att orka gå i skolan. Det var inte stor skillnad mot arbetarna i fabrikerna, som behövde återhämta sig för att orka fortsätta producera. Det var krass ekonomi. Den första regleringen av semesterledighet på 1900-talet var inte en semesterlag utan en skyddslag.

Idéhistorikern Sverker Sörlin berättar i en artikel i Forskning & Framsteg om sportlovets historia och en av dess pionjärer: Carl Svedelius. Han var en allsidig man, disputerad i filologi vid Uppsala universitet, rektor på Norra Real i Stockholm, med visioner och förmågan och kontakterna att genomföra dem.

Det var först under 1960- och 1970-talen som hela familjen började ta ledigt

Redan 1910 ordnade Carl Svedelius de första resorna för skolans elever till Jämtland. Först i blygsam skala, men på 1930-talet var det flera tusen skolungdomar som fick möjligheten att ta tåget till fjällen inom ramen för Skolungdomens fjällfärder, ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet, Turistföreningen, Skolöverstyrelsen och Järnvägsstyrelsen. På sin skola inrättade han ett ”fjällrum”, där bilder och föremål från Jämtlandsresorna förvarades för kult och vördnad under resten av läsåret.

Sportlov, februari 1946. Foto: Kamerareportage/TT

Till en början ordnades resorna under påsklovet. Men under 1930-talet gavs möjligheten för skolorna att omfördela lovdagar så att man kunde ge en längre ledighet under februari–mars. Koksloven under krigsvintrarna skyndade troligen på denna utveckling, så att sportlovet kunde etableras.

Sportlovet var ingen industrisemester, den var bara ett skollov. Ungdomarna skickades med tåg upp i fjällvärlden medan föräldrarna arbetade vidare. Det var först under 1960- och 1970-talen som hela familjen började ta ledigt. Det blev möjligt i samband med att semesterveckorna blev allt fler, 1977 hade de blivit hela fem stycken. Tillsammans med utbyggda semesteranläggningar, nya ägandeformer för fjällstugor och bättre bilvägar kunde sportlovet bli en familjeangelägenhet också för medelklassens familjer och utanför storstäderna.

I dag är Sälen i Dalarna vår största vintersportort. En bra sportlovsdag i Sälen är det mer än 25.000 slalomåkare samtidigt i liftsystemet. Och bra sportlovsdagar är det allt oftare. Säsongen 2017/18 slog skidanläggningarna åter rekord. På Sveriges 50 största anläggningar såldes liftkort för över 1,7 miljarder kronor, en ökning med 16 procent jämfört med föregående vinter.

Vi som nu är på väg på det sista sportlovet är ett svar på oron för stillasittandet.

De flesta reser fortfarande inom landet på sportlovet, men skidresorna till Alperna ökar också. Enligt reseföretaget STS Alpresor kommer sportlovsresandet till Alperna att öka med 15 procent 2019. Största resmålet är Österrike och därefter Italien.

Ökningen både i Sverige och i utlandet beror enligt branschen på själva sportandet. Både Niclas Helgesson, vd på STS Alpresor, och Linda Morell, pressansvarig på Skistar, ser en stark trend för aktiva semestrar.

Det verkar inte ha hänt så mycket sedan de första sportlovsresorna ordnades. Oron för osunda vanor och stillasittande är densamma. Vi blir sjuka av att vara inne och röra oss för lite. Möjligen är larmen lite mer vetenskapligt underbyggda i dag. För att få positiva effekter på hälsan bör unga ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning. Men enligt en studie av Centrum för idrottsforskning är det bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den nivån.

Illustration: Malin Koort

Många av oss har lydigt tagit till oss av budskapet sedan vi var små. Vi har växt upp med rörliga sportlov, och har sedan fortsatt av bara farten när vi själva bildade familj. Efter småbarnsåren, då det räckte med kommunens aktiviteter, steg kraven och vi hyrde stugor och bilade till svenska fjällen. Mot snön, skidorna och naturen.

Så ser det ju ut, det typiska sportlovet. Titta bara på Instagram. Under #sportlovet visar sju av de nio populäraste bilderna snö, skidspår och slalombackar. Scrollar man neråt återfinns fler av de typiska attributen: varm choklad, sportkläder och glada barn. En bild sticker ut lite. Den har texten ”Sportlov utan termobyxor”. Men det visar sig snabbt att det ändå handlar om att man ska aktivera sig: ”Robot camp, megamålning och keramik.”

Olika lov och semestrar har sina kännetecken och ritualer. Det gäller ju inte bara sportlovet. Vi har många gemensamma pauser som återkommer årligen. En hel del har en religiös bakgrund, och är fyllda med aktiviteter som anknyter till det som högtidlighålls. Andra är sekulära, och några letar fortfarande efter en djupare existentiell mening. Ibland, som med sportlovet, växer pausen fram ur ett känt behov. I andra fall uppstår först pausen, och sedan behöver den fyllas med aktiviteter. Vad gör man egentligen på höstlovet eller nationaldagen?

Kanske en mindfulnesskurs i Tofta eller ett Netflixmaraton i hemmasoffan

Förr eller senare fylls dock även de nya loven med innehåll. Det verkar finnas en naturlag för ledigheter, likt fysiska tomrum måste de fyllas med mening och aktiviteter. En paus betyder sällan att du inte gör något alls. En paus betyder att du gör något annat. Det behöver inte vara fysisk ansträngning, det kan lika gärna vara stimulans för hjärnan. Kanske en mindfulnesskurs i Tofta eller ett Netflixmaraton i hemmasoffan.

Förmodligen säger dessa regelbundna lov, och deras aktiviteter, något om människans konstitution, vårt behov av mening och en gemensam rytm.

Det är trösterikt också för våra familjer, på väg på vårt sista sportlov. Vi kommer att hitta nya ledigheter och fylla dem med något meningsfullt. Det kommer att bli både aktivt och uppbyggligt. Så är vi uppfostrade, så lockar samhället oss att göra.

Men först väntar Österrikes snövidder. Om bytet i Hamburg fungerade som det skulle kliver vi denna söndagsmorgon just av morgontåget i Jenbach. Snart lägger jag ut en första Instagrambild på en lunch i backen.

Patrik Hadenius är vetenskapsjournalist och vd på branschorganisationen Utgivarna. I maj utkommer hans bok ”Paus” (Natur & Kultur).

Den 26 mars kl 18.00 leder han ett panelsamtal om pauser på Playhouse, Drottninggatan 71A, Stockholm. Medverkande: David Lagercrantz, Stina Bäckström, Gustav Källstrand och Ida Flink. Läs mer på pauspanelen.se.

Läs fler artiklar av Patrik Hadenius här , till exempel om mellandagarnas lugn .