Spotify publicerar högerextrem podd

Podden ”Vita pillret” beskrivs på Spotify som ”en familjevänlig show med en borgerlig grundsyn”. Avsnitten tar upp ämnen som anarkofascism, de våldsamma demonstrationerna i Charlottesville 2017 och den vita minoritetsbefolkningens utsatthet i Sydafrika.

– Det är en podcast som drivs av Nordisk alternativhöger, som försöker vara en sorts pr-byrå för vit makt-miljön, säger Jonathan Leman, researcher på tidskriften Expo, som länge granskat extremhögern i Sverige.

I podden, berättar Leman, sprids antisemitiska konspirationsteorier och man gör reklam för antisemitiska klistermärken med ”judenäsor”, som DN tidigare uppmärksammat under valrörelsen 2018.

– Man tar nazistiska Nordiska motståndsrörelsen i försvar, den beskrivs som en allierad. Anhängare som har valt Hitlerhälsningar som användarnamn tackas för sina donationer. I fjol talade en gäst om att ”vi måste vara de som går in i Rosenbad med automatkarbiner”, säger Leman om podcastens innehåll.

Några rubriker på poddavsnitten är: ”Judar & humor”, ”Fascism för sköna snubbar”, ”Kurd och kränkt”, ”Det våras för en nordisk front” och ”Nej till håmånationalism”.

Ett av de senaste avsnitten, publicerat den 19 april, gästas av den högerextrema förgrundsfiguren The Golden One. I samma avsnitt lanseras det högerextrema förlaget Arktos senaste bok ”Race differences in ethnocentrism” av Edward Dutton. Han är en brittisk antropolog som bland annat har försvarat den antisemitiska psykologen Kevin MacDonalds trilogi ”The Culture of critique series”, som menar att antisemitismens orsak är judisk kultur och judiskt beteende.

Boken argumenterar för att ju mer etnocentriskt ett ”folkslag” är, desto större möjlighet har det att dominera. Judar är det mest etnocentriska folket, menar författaren, som också anser att européer borde ha förhållit sig mer etnocentriskt inför flyktingströmmen 2015.

En återkommande slagpåse i podden är Greta Thunberg, som beskrivs i mycket nedsättande ordalag.

Poddens programledare är samma personer som i maj 2017 grundade Nordisk Alternativhöger, med målet att ta ”alt-right” till Sverige. Daniel Friberg, tidigare vd på gruvbolaget Wiking Mineral, är redaktör på det högerextrema bokförlaget Arktos samt europeisk redaktör för altright.com.

Under demonstrationerna i Charlottesville 2017, där bland andra Ku Klux Klan-medlemmar och nazister med hakkorsfanor deltog, närvarade Daniel Friberg på plats. Han talar om sina erfarenheter i poddavsnitt 9, med rubriken ”Sanningen om Charlottesville och Unite the right”.

Christoffer Dulny är tidigare SD-politiker och har suttit i riksdagen för Sverigedemokraterna. Han tvingades lämna posten som ordförande för SD i Stockholm efter att Expressen avslöjat att han skrivit anonyma rasistiska inlägg bland annat på sajten Avpixlat – något som han efter avslöjandet bad om ursäkt för.

Också Christoffer Dulny var på plats i Charlottesville i augusti 2017 – tillsammans med Richard Spencer, högerextremisten som myntade termen ”alt-right”.

– Dulny har donerat pengar till Nordiska motståndsrörelsen och i somras arrangerade Nordisk alternativhöger ett seminarium i Almedalen och bjöd in NMR, säger Jonathan Leman.

DN har sökt Daniel Friberg och Christoffer Dulny. De har inte velat svara på DN:s frågor om innehållet i podden.

Det senaste poddavsnittet av Vita pillret publicerades på Spotify den 25 april.

DN har också sökt Spotify.

