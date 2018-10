Språkkrönika: Därför ska du undvika substantiv

Till exempel byter jag gärna ut en formulering som ”beslutet om inval togs under torsdagens sammankomst” mot ”Akademien valde in de nya ledamöterna under torsdagens sammankomst”.

Verb gör helt enkelt texten mer aktiv och lättare att ta till sig. Dessutom ökar risken för att skribenten hoppar över subjektet när hen använder ett substantiv där ett verb fungerar lika bra. Det gör det svårare att förstå vem som står bakom den handling som beskrivs. Exempelvis ett myndighetsbeslut kan framstå som mer orubbligt än det faktiskt är, när språket döljer vem som ansvarar för beslutet. Det här har retat upp läsare i minst hundra år; det var nämligen år 1918 som ordet substantivsjuka dök upp för första gången i svenskan. Inte minst på 1970-talet manade språkvårdare till ett mer inkluderande myndighetsspråk – med bland annat substantivsjukan som måltavla. Tacka dem för att myndighetsanställda skriver mer tillgängligt i dag!

Veckans språkquiz: Vad betyder orden?

Det här gäller inte bara när vi läser utan även när vi talar. Ett internationellt forskarlag, lett av lingvisten Frank Seifart vid universitetet i Amsterdam, har nyligen kommit fram till att vi talar långsammare och pausar mer när vi använder substantiv jämfört med verb. Forskarna har studerat personer som talar nio olika språk, från små språk i Amazonas och Sibirien till engelska och nederländska. De konstaterar att vi talar i snitt 3,5 procent långsammare innan vi uttalar ett substantiv än inför ett verb. Och sannolikheten att vi pausar är omkring 60 procent större. Forskarnas tolkning är att det här beror på att substantiv oftare används för att presentera ny information. Vi tvekar alltså eftersom vi funderar på vad vi ska säga härnäst.

Nu menar jag så klart inte att du ska tömma dina meningar på information, men prova gärna själv att dra ner på onödiga substantiv, både när du skriver och när du talar. Det vinner både du, dina lyssnare och dina läsare på!

Jonas Mattsson

Jonas Mattsson är redaktör på Språktidningen

jonas@spraktidningen.se 2 frågor om språket Stolens karaktär avgör preposition Sitter man i eller på en stol? Finns det några regler kring detta? Magnus Svar: Några riktigt fasta regler finns inte, men väl en del mönster. Sitta i en stol används mest om stolar som man kan omslutas av eller sjunka ner i – alltså lite fåtöljliknande stolar: mjuka, med armstöd. Sitta på en stol används om ­hårdare stolar, till exempel köksstolar. Det skulle bli lite konstigt att säga att någon sitter i pinnstolen, medan uppgiften om att någon sitter på vilstolen nog skulle leda tanken till tolkningar som att personen i fråga hade satt sig uppe på rygg­stödet eller på något annat lite okonventionellt sätt. Lisa Rudebeck Inget mönster för en eller ett Är lånord i svenskan oftare t-ord än n-ord? Yan Svar: Nej, det finns inget sådant mönster för lånord. Man brukar räkna med att cirka 70 procent av alla ­substantiv i svenskan är n-ord, och det är rimligt att anta att lånorden följer ungefär samma mönster. Bland lånord som vi haft med på nyordslistan de ­senaste åren finns en fidget spinner, en selfie, en/ett cosplay. När ett ord lånas in så börjar det användas antingen som ett n-ord eller ett t-ord. Ibland växlar bruket – till exempel har det diskuterats om det heter en tweet eller ett tweet. Så småningom brukar en av formerna ”vinna”, och när ordet senare blir så vanligt att det kommer in i ordlistor tittar redaktionen oftast på bruket och väljer den vanligaste formen. Ibland rekommenderas en mindre vanlig form för att den bättre följer ett etablerat språkligt mönster. I Svenska Akademiens ordlista finns nu formen en tweet, trots att många fortfarande säger ett tweet. Värt att hålla i minnet när det gäller genus på lånord är dock att de flesta inte är direkta lån, som tweet. Många översätts eller omformas för att passa bättre in i det svenska språksystemet. Nyord som ett klickfiske och en klickokrati har därför samma genus som ett fiske och en demokrati. Ingrid Olsson

Veckans språkfrågor publiceras i samarbete med Språktidningen och Språkrådet. Vill du också ha svar på en språkfråga? Ring: Språkrådet 0200-295555, måndag, onsdag, fredag 10–12. Eller mejla: sprakfragor@sprakradet.se

Läs fler frågor om språket