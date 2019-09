Språkkrönika: Ett djupdyk i den goa ”götebosskan”

”Knô dej in fast dörra e trång

För här e änna nåt på gång.”

Under tidigt 1970-tal fylldes tv-rutan av Jubel i busken, ”Låt hjättat va meee” och Albert och Herbert – med storheter som Sonya Hedenbratt, Sten-Åke Cederhök och Tomas von Brömssen. Och med dessa flödade också en försvarlig portion göteborgska in i barndomens vardagsrum, hett accentuerad av min mor – född och uppvuxen på Hisingen.

I sin nya bok Göteborgsgrammatik använder språkprofessor Lars-Gunnar Andersson just texten till Knô dej in som introduktion till dialekten. Den innehåller en provkarta på dialektala drag från västkusten, menar han: ”Det börjar redan i titeln. Ordet knô ’trängas’ är typiskt göteborgskt.” Och att man stänger dörra i stället för dörren har rötter i fornsvenskans ”tregenussystem”, då substantiv böjdes antingen i maskulinum, femininum eller neutrum. Dörra, boka och tösa är gamla feminina former, som fortfarande lever i dialekten. Och när göteborgaren säger trång är det med ett ”starkt” uttal av r. ”Ju fler slag man har med tungan i trrrång, desto mer göteborgskt blir det.”

Boken är, som titeln antyder, alltså inte bara en lista av ord som änna, la, åpen och tyken, utan borrar djupare i dialektens själ och hur ett typiskt ”götebosskt” yttrande kan komponeras. Lars-Gunnar Anderssons varma förhållande till sitt eget tungomål skiner igenom.

Göteborgare har ju ett rykte om sig som glada tjommar – alltid redo att dra en vits. Mycket av detta rykte ligger nog i satsmelodin. Västsvenskar låter gärna särskilt käcka, eftersom intonationen för det mesta går uppåt i slutet av en mening.

Komikern och språkvetaren Fredrik Lindström, som senare i höst även han kommer ut med en dialektbok, har funderat över om göteborgarna kanske känner sig pressade att leva upp till rollen som sorgfria lustigkurrar. Och möjligtvis är det detta som får dem rulla lite extra på r:en med ett hallå ellerrr!

Om det är dialekten som gör de goa gubbarna, eller om det är de goa gubbarna som gör dialekten, är förvisso svårt att veta. Men ett visst mått av melankoli har jag alltid anat bakom den trånga dörra – en doft av en svunnen tid, kombinerad med stor stolthet och kärlek.

Maria Arnstad är redaktör på Språktidningen.

Tre frågor om språket Tacos kan vara både en och flera Hur böjer man ordet tacos? Anders Svar: För den mexikanska maträtten är pluralformen tacos, med s-plural, vanligast. Ordet tacos används ofta oböjligt: tacos är gott. Ordet förekommer oftast i plural, och formen tacos används ibland även om ett enstaka tacoskal med fyllning: Jag åt bara en tacos, men du åt tre. Då böjs ordet på samma sätt som jeans, jeansen: tacos, tacosen. Formen tacosarna förekommer i tal och vardaglig skrift. Men om man särskilt vill vara tydlig med att det handlar om en enda specifik taco kan man använda s-lös form: en taco. Sammansättningar bildas med grundformen: tacoskal, tacosås, tacobuffé och så vidare. Ingrid Olsson Ingen ordning på ordets ursprung Finns det någon semantisk koppling mellan ord och ordning månntro? Lena Svar: Det hade ju varit roligt om det vore så, men tyvärr. Om man slår i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien kan man se att ordet ord är känt i svenskan sedan 1000-talet (på en runsten i Lid i Södermanland). Runformen för ordet är urþa (plural). Det kommer från fornsvenskans orþ som går tillbaka på ett gemensamt germanskt ord besläktat med latinets verbum. Det är samma ord som engelskans word. Ordet ordning kommer däremot från verbet ordna som är känt i svenskan sedan cirka 1635. Det kommer av lågtyskans ordenen, ’anordna, förordna’, som i sin tur kommer från latinets ordinare. Ingrid Olsson Av och till gäller för regissören Jag ska skriva om en person som har regisserat tv-produktioner. Jag vill undvika anglicismkänslan i regissören av som jag ser ibland i bioannonser. Men vad är gängse preposition här? Regissören för eller kanske regissören till? Staffan Svar: Regissör av något eller regissör för något, enligt konstruktionsordboken Svenskt språkbruk. I tidningsartiklar är regissör för den vanligaste varianten, men även till används mycket. Ett annat alternativ är att formulera om och skriva till exempel som regisserat. Ingrid Olsson Visa mer

