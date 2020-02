Språkkrönika: Felaktigt uttal av lånord skapar irritation

Expresso, schevré, marängsvisch, advokado och Sveitsch är några av de lånord där felaktigt uttal skapar mest irritation. Att just de här lånen är knepiga beror på att de innehåller ljud som är ovanliga i svenskan. Det felaktiga uttalet av Schweiz är ett exempel på metates, omkastning av språkljud. En svensktalande har i allmänhet lättare att uttala sch-ljudet i slutet av ord än i början. Korrekt uttal av chèvre, alltså sjävr, har närmast blivit en statusmarkör. Det är missuppfattningen att franskans e här ska vara betonat som lurar dem som säger schevré. Espresso och avokado uttalas ofta som om de hade något att göra med express och advokat. Och marängsviss är en efterrätt som vissa tycker sig svischa ihop. Sviss är dock en försvenskning av franskans suisse, ’schweizisk’.

Även om de här uttalen betraktas som fel har de alltså en viss logik. Modersmålet gör ibland hörbara avtryck när vi använder vissa lånord eller talar främmande språk. En accent är svår att slipa bort. Ändå har vi en tendens att tro att vårt uttal är bättre än vad det faktiskt är.

Den som viftar med språkpolisbatongen gör klokt i att först se sig i spegeln.

Språkforskare har undersökt hur tysktalande som studerar engelska ser på sitt eget och andras uttal. I testet fick de läsa in meningar som The family bought a house och The jug is on the shelf. Därefter bedömdes uttalet av experter. I nästa steg manipulerades deltagarnas röster till oigenkännlighet. De fick sedan sätta betyg på uttalet.

Trots att de inte kunde identifiera rösterna gav de sig själva toppbetyg. De rosade det egna uttalet fast experterna ansåg att testpersonerna gjorde ungefär samma fel och var på ungefär samma nivå.

Förklaringen är enligt forskarna att bekanta accenter är lättare att förstå. Och inget är så bekant som den egna accenten. Dessutom betraktar vi den som angenämare att lyssna till. Också det kan bidra till överskattningen av den egna förmågan.

Vi är således duktiga på att höra andras fel men reagerar inte på egna misstag. Jag har många gånger mött personer som klagar på uttal som ejenklien och interjuv – två svenska irritationsklassiker – som själva uttalar orden just så. Vi är helt enkelt ganska omedvetna om det egna talets genvägar och snedsteg. Den som viftar med språkpolisbatongen gör därför klokt i att först se sig i spegeln.

2 frågor om språket Som nämnt har blivit vanligare Har ni också märkt att frasen som nämnt börjat ersätta som nämnts i skrift? Exempel: ”Som tidigare nämnt pågår också under stora delar av lektionen en dialog mellan …” Hur ser ni på användandet av frasen i framför allt formella sammanhang? Yvette Svar: Det handlar om två olika konstruktioner som båda är korrekta. Båda kan analyseras som att ett hjälpverb har utelämnats – i det ena fallet är och i det andra fallet har: 1. som redan (är) nämnt 2. som redan (har) nämnts Formen nämnt i exempel 1 kallas perfekt particip. Det är en form som härleds från ett verb (nämna) men beter sig som ett adjektiv (jämför som redan är fullt). I till exempel ”Svenska Akademiens grammatik” räknas particip som en egen ordklass – alltså varken som verb eller som adjektiv. Formen nämnts i exempel 2 är en supinumform med passivändelse (-s). Supinum är en verbform som bland annat används för att bilda tempusen perfekt (har nämnt) och pluskvamperfekt (hade nämnt). Passivformer används när man vill att det som vanligtvis är verbets objekt ska vara subjekt: någon har nämnt bostadsfrågan blir bostadsfrågan har nämnts. För många känns som nämnt inte riktigt lika naturligt, och som nämnts är ett säkrare val språkriktighetsmässigt (i synnerhet i formella sammanhang). När man undersöker bruket kan man dock se att som nämnt har blivit oerhört mycket vanligare i svenskan ungefär från mitten av 2000-talet och framåt, och mycket talar för att frasen har kommit för att stanna. Ola Karlsson Språkvetare gillar ortnamn Heter det ortnamn eller ortsnamn? Maud Svar: Både ortnamn och ortsnamn går bra, och båda varianterna står med i nyare ordböcker. Språkvetare använder oftast formen utan s, ortnamn. Men bland ordlistornas och ordböckernas sammansättningar med ort- som förled har de flesta foge-s. De andra orden på ort utan foge-s har i regel med gruvteknik att göra. Karin Fries Visa mer

