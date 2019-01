En som nyligen vädrade denna myt var Walter Naeslund, vd för reklambyrån Honesty. I Resumé skrev han – på engelska förstås – att det blivit dags att göra engelska till första språk i Sverige: ”English is also a richer language with more words, which should mean that our communicative abilities improve if we use English instead of Swedish.”

Kärnan i denna typ av påståenden brukar kunna kokas ner till att det finns engelska ordböcker som är tjockare än Svenska Akademiens ordlista, SAOL, och att engelskans ordrikedom därmed skulle vara bevisad. Men i SAOL finns bara en liten del av det svenska ordförrådet. Och om vi är överens om att definitionen av ett ord – den är inte självklar – är bokstäver som står mellan två mellanslag är det troligt att engelskan förlorar. Svenskans alla sammansättningar fungerar nämligen närmast som dopning eftersom de ger fler ordboksord. Du hittar till exempel engelsklärare i en ordbok men inte English teacher.

Därför är det kanske en lättnad för Walter Naeslund att det inte finns någon koppling mellan ordförrådets storlek och ett språks uttrycksmöjligheter. Engelskan har exempelvis ingen exakt motsvarighet till ordet lagom – men samma betydelse kan uttryckas på andra sätt.

Många svenskar är duktiga på engelska. Men att kolla på Netflix utan att behöva läsa textremsorna är inte samma sak som att tala flytande engelska. Ett modersmål innebär djupare kunskaper än så. De skulle gå förlorade vid ett språkbyte.

Frågan är också vem som ska besluta om en övergång. När staten tidigare velat styra vilka språk befolkningen talar har det slutat i ren förföljelse – som försöken att utrota minoritetsspråk som meänkieli och samiska.

Vad ska Sverige göra med dem som inte vill byta språk? Stänga in dem i ett reservat? Eller hoppas på att de sista envisa svenskvurmarna kan få asyl på Åland?

Det är utmärkt att Walter Naeslund och många andra svenskar talar god engelska. Men det är inget argument för att förpassa svenska till de utdöda språkens kyrkogård.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen

anders@spraktidningen.se

3 frågor om språket Svårt val mellan olika skrivregler Jag jobbar med en översättning av en engelsk text där det står Mr. X och Mrs. X om rollpersonerna i en film. I vanliga fall skulle jag ha skrivit mr och mrs i den svenska texten, men när det gäller namn på personer i en film lutar jag åt att behålla stor bokstav och punkt. Hur bör jag göra? Ulrika Svar: Normalt skriver man i svensk text mr och mrs framför namnen. Men ibland kan sådana titlar ha ett slags namnkaraktär, det vill säga fungera som ställföreträdande namn. Och då tycker jag som du att stor bokstav är motiverat. Huruvida man då ska följa engelska skrivregler med punkt efter Mr och Mrs är inte självklart, men det är nog ändå rimligast att då skriva ”namnet” så som man skriver i källspråket, det vill säga med punkt: Mrs. X. Ola Karlsson Student har varit nybakad länge Vem myntade uttrycket nybakad student och hur länge har det använts? Anita Svar: Vem som har myntat ett visst uttryck är ofta svårt, för att inte säga omöjligt, att svara på. Ordet nybakad har förekommit i svenskan sedan 1400-talet. Den bildliga betydelsen, som används särskilt om personer som nyligen tagit examen eller som på annat sätt är nya, eller ”gröna”, på ett område, är också mycket gammal. Enligt den historiska ordboken Svenska Akademiens ordbok har nybakad använts på detta sätt sedan 1700-talet. Det äldsta kända skriftliga belägget är från 1715, och det finns ett exempel på uttrycket nybakad student ur Norrköpings weko-tidningar från 1776: ”Lindor kommer i sällskap med en hop nybakade Studenter.” Gabriella Sandström Bara tilltugget äts under fikat Vi äter frukost, lunch och middag, men kan man äta fika? Anders Svar: Med substantivet fika brukar menas kaffe (eller te, choklad eller saft) och oftast något tilltugg, och det är ju bara tilltugget som man äter. Ordet fika är från början en omkastning av stavelserna i kaffi, som är en variant av kaffe. Ni får helt enkelt säga att ni fikar i stället! Gabriella Sandström Visa mer

