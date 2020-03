Språkkrönika: Historiskt presens skapar spänning

Två frågor om språket

Väggmålningar kan vara muraler

Jag har en fråga om ordet mural (väggmålning). Kan man skriva muraler vid flertal?

Nils

Svar: Om man slår upp mural i till exempel ”Svenska Akademiens ordlista” beskrivs ordet endast som ett adjektiv: ’som har att göra med murar’, eller som ett förled i en sammansättning, till exempel muralmålning. Mural som substantiv, ’väggmålning’, finns däremot inte med. Det betyder inte att ordet inte ”finns” i den användningen, utan snarare att det inte blivit så etablerat i svenskan ännu, åtminstone inte i allmänspråket. Därför är det svårt att hitta rekommendationer för böjningen.

När jag söker i ett par stora svenska textdatabaser får jag ett par hundra träffar på pluralformen muraler, så den används helt klart. Pluralformen muraler stämmer väl in i mönstret för hur liknande substantiv böjs, till exempel banan–bananer, gardin–gardiner, lemur–lemurer, så du kan mycket väl använda den.

Gabriella Sandström

Visst kan det vara allt för nu

På tv sägs ofta numera Det var allt för nu, vilket låter främmande och engelskt i mina öron. Är det verkligen korrekt svenska? Borde det inte heta Det var allt för i dag eller Det var allt för den här gången?

Lotta

Svar: Det är många som lägger märke till uttrycket, som med största sannolikhet är ett översättningslån från engelskans that’s all for now. Det kan naturligtvis vara olika lämpligt i olika sammanhang, och man kan tycka bra eller illa om det, men korrekt svenska får det ändå betraktas som, om än något vardagligt. Det är en smula ovanligt att prepositioner (som för) föregår adverb (som nu). Men det är inte unikt, jämför till exempel med detta har pågått ända fram till nu. Och det är rätt naturligt att växla uttryckssätt efter situation och omständigheter: (allt) för tillfället, för i dag, för denna gång, för den här gången, för närvarande och så vidare. Och ibland även för nu.

Ola Karlsson