Språkkrönika: Kan det bli tommare än tomt?

3 frågor om språket

Alla ord är inte böjningar av all

Är det inte märkligt att vi i nutidssvenskan har ett ord som fortfarande låter sig böjas på åtminstone tio sätt, nämligen all, allt, alle, alla, alls, allra, allernådigste, alltiallo, allom bekant, för allan del?

Cecilia

Svar: All kan precis som många andra pronomen, till exempel ingen och någon, böjas både efter genus, numerus och förstås i nominativ och genitiv, som är de två levande kasus vi har i svenskan. Det blir verkligen ganska många varianter om man också räknar in de äldre kasusformer som lever kvar i stelnade uttryck som dem du räknar upp på slutet. Alls och allra är däremot adverb och inte böjningsformer av all, även om de har ett gemensamt ursprung.

Gabriella Sandström

Sjukgymnast har blivit fysioterapeut

Är fysioterapeut detsamma som sjukgymnast och vilken titel ska man använda?

Gudrun

Svar: Den officiella yrkestiteln är numera fysioterapeut, men benämningen sjukgymnast lever kvar. Den som ansöker om yrkeslegitimation får titeln fysioterapeut. Den som redan är legitimerad sjukgymnast kan antingen behålla titeln eller ansöka om att byta. Båda titlarna är alltså korrekta.

För själva verksamheten är den mer fackspråkliga benämningen fysioterapi den officiella termen i dag, men sjukgymnastik finns kvar som en mer beskrivande och ibland mer begriplig benämning. Vill man använda fysioterapi i exempelvis information till allmänheten, kan det vara lämpligt att förklara ordet första gången det förekommer i texten.

Gabriella Sandström

Skilj på vardagar och veckodagar

Vad betyder veckodag – är det samma sak som vardag?

Albert

Svar: Nej, veckodagarna är alla sju dagarna, eller dygnen, i en vecka. Måndag till fredag räknas normalt som vardagar. Hur man räknar lördag varierar. Ibland används ordet veckodag som synonym till vardag. Det kan dock bli otydligt för läsaren, så det är bättre att skriva ut namnet på dagen eller dagarna där det är möjligt.

Karin Fries