3 frågor om språket

Våld kopplas ihop med hjälp av s

Skriver man våldssituation eller våldsituation?

Eva

Svar: Vi rekommenderar våldssituation. Vår rekommendation bygger på att det är vanligare med foge-s i sammansättningar med våld- som förled: våldsverkare, våldsromantik, våldsbrott, våldsvåg med flera. Några äldre sammansättningar skrivs dock utan foge-s: våldföra, våldgästa, våldtäkt.

Foge-s ska skrivas ut även när efterledet börjar på s. Vi rekommenderar därför också formerna med s i ord som våldsspiral, våldsscen, våldsskildring, våldsstatistik, våldsspel, våldssekt.

Maria Bylin

Oftast springer man i korridoren

Är det korrekt att skriva att man springer uppför eller nedför korridoren? Eller skriver man snarare längs korridoren eller utmed korridoren?

Catharina

Svar: Uttrycken uppför och nedför korridoren förekommer på svenska, men är ganska ovanliga och kan vara översättningslån från engelska, där man kan springa up and down a corridor, ­eller up and down a street. Motsvarigheten på svenska är snarast fram och tillbaka i korridoren/på gatan.

Ordböckerna ger ingen uppgift om vilka prepositioner som används ihop med ordet korridor. Går man däremot till tidningstexter från de senaste åren och ser på vilka prepositioner som ofta förekommer ihop med korridor så är i korridoren vanligast. Det är också vanligt med längs och genom korridoren i ungefär samma betydelse.

Sofia Tingsell

Giner serveras ofta med efterled

Hur säger man gin (spritdrycken) i plural? Jag hittar det inte i ordböckerna.

Lukas

Svar: Det helt dominerande mönstret är att man lägger till böjbara efterled: ginsorter, gindrycker och så vidare. Men giner förekommer ibland, även om det inte är så vanligt. I en tidningsartikel står det till exempel: ”– Det är ju lite av ett världsmästerskap, med över 400 ginsorter, med alla de stora företagen och deras bästa giner, säger Jan Rothman, som äger familjeföretaget, till tidningen.”

Ola Karlsson