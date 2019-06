Språkkrönika: Schyssta bananer, eller?

Just nu: spara 50%

Juste, ”rättvis och ärlig”, lånades in i svenskan under sent 1600-tal. Ordet nådde svenskan via franskan, men ursprunget är latinets justus, ”laglig”. Det dröjde till 1960-talet innan stavningskaoset bröt ut på allvar. Än i dag råder förvirring om hur ordet bör stavas: juste, sjyst, sjysst, schyst eller schysst?

Länge rekommenderade språkvården sjyst. Det var visserligen en stavning som dolde att ordet lånats in från franskan, men sjyst betraktades som lättare att böja än juste. Två sjysta bananer ansågs helt enkelt fungera bättre i skrift än två justa/justea bananer. Dessutom var sj-stavningen anpassad till stavningsregler för sje-ljudet.

Däremot var språkvården mindre förtjust i schyst och schysst. Stavningen sch brukar nämligen signalera att ett ord har lånats in från tyskan.

Och det var tummen ned även för sjysst. Skälet var att stavningen med två s kunde ge intryck av att vara en böjning av ett adjektiv som skulle heta sjyss i grundform. Dessutom behövs bara två konsonanter efter en vokal för att vokalen ska uttalas kort, som i tysk och pyts.

Språkvårdens rekommendation av sjyst fick inget brett genomslag. Numera är schysst den i särklass vanligaste stavningen med schyst som god tvåa. Men förvirringen är inte historia. För några år sedan var hur stavas schysst? en av de snabbast ökande sökningarna på Google.

I dag har språkvården ändrat sig om schysst. Det är den stavning som Språkrådet förordar jämte sjyst och juste. Ordböckerna håller inte med. I Svenska Akademiens ordlista, SAOL, finns schyst, sjyst och juste. I Svensk ordbok – som även den ges ut av Svenska Akademien – nämns dessutom schysst.

I vanliga fall brukar SAOL fungera som stavningsnorm. Men när det gäller schysst ser det ut som att språkbrukarna redan har lyckats med normupproret. Även om stavningsregler inte alltid är konsekventa finns det åtminstone en pålitlig regel: när tillräckligt många gör fel blir det så småningom rätt.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.

anders@spraktidningen.se

2 frågor om språket Kvinna gav upphov till kvinnodagen Kan ni förklara varför bokstaven r i kvinno(r)dagen är borttagen? Kim Svar: Det är inte kvinnor utan kvinna som är förledet i kvinnodag. Ord som slutar på a uppför sig lite olika i sammansättningar. Ofta stryks a, som i flickskola, skolgård, men ibland behålls det, som i pizzabagare, pulkabacke, ibland blir det o, som i kvinnodag, kyrkogård, och ibland u, som i gatukök. Variationen har språkhistoriska skäl. Fogevokalerna o och u är rester från äldre tiders böjningssystem. Ingrid Olsson Cellgift kan vara missvisande Kan man använda ordet cytostatika i en text till allmänheten? Maryam Svar: Cellgift är fortfarande den vanligaste benämningen. Numera används cytostatika i allt större utsträckning, både i tidningstext och av aktörer som har allmänheten som främsta målgrupp, till exempel 1177 Vårdguiden. Så även det ordet går ofta bra att använda. Förändringen i språkbruket kan bero på att allt fler människor har tillgång till mer information, även sådan som är specifik för fackområden. Den kan också bero på att allt fler av oss genomgår behandlingar, och därmed kommer i kontakt med det språkbruk som hälso- och sjukvårdspersonal använder sinsemellan. För vissa kan cellgift vara mer begripligt och enklare att ta till sig, eftersom orden i sammansättningen är genomskinliga. Men för en del kan det låta skrämmande att kalla ett läkemedel för ett gift. Läkemedlet hämmar tillväxten av celler, så det kan också uppfattas som missvisande. I mer fackspråkliga sammanhang är det särskilt tydligt att man därför använder cytostatika och avråder från cellgift. Eftersom båda benämningarna förekommer i språkbruket kan ett alternativt skrivsätt vara: cytostatika, även kallat cellgift, och för att beskriva läkemedlet kan man skriva: ett cellhämmande läkemedel. Åsa Holmér Visa mer

Veckans språkfrågor publiceras i samarbete med Språktidningen och Språkrådet.

