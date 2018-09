Språkkrönika: ”Skam” kan bespara oss skammen

Genomslaget var stort i hela Norden. Åtskilliga vuxna fascinerades av hur tonåringar började krydda ­språket med norsk slang hämtad från ”Skam”. I isländska ­Fréttablaðið beskrevs fenomenet skämtsamt som ”norska sjukan”, färöiska KVF noterade hur ungdomar ständigt använde ord som drittsekk, ”skitstövel”, och serr, ­”seriöst”, finländska Åbo Underrättelser hoppades att serien skulle öka intresset för nordiska språk och i Danmark guidade Politiken till kebabnorsk, den norska motsvarigheten till förortssvenska.

Inte heller Norge var opåverkat av språkbruket i serien. När en ny upplaga av Det Norske Akademis ordbok presenterades tidigare i år fanns där flera ord som fått draghjälp in i ordboken av ”Skam”.

Även i Sverige var det många som förundrades när norska lånord plötsligt ekade i klassrum och på skol­gårdar. Men febern tycks ha gått över ganska snabbt. De ord som lånades in i svenskan verkar inte ha blivit långlivade. I dag är det betydligt färre som med en blinkning till ”Skam” säger kødde med, ”skämta med”, russebuss, ”studentflak”, och dust, ”dum”.

Men kanske kan ”Skam” ha en mer varaktig effekt. Karoline Lassen, språkvetare vid universitetet i Århus, har undersökt hur bra danska gymnasieelever förstår norska. Studien visar att de som har tittat på ”Skam” har betydligt lättare för att förstå såväl talad som skriven norska. Och de som klarar sig allra bäst är de som sett serien med norsk text.

Grannspråksförståelsen i Norden är på nedgång. Svenskar har blivit sämre på att förstå både danska och norska.

Men nyligen började ”Lovleg”, en uppföljare till ”Skam”, visas i Sverige. Kanske kan den nya serien bli räddaren som besparar oss skammen av att inte förstå en av svenskans närmaste släktingar.

anders@spraktidningen.se 2 frågor om språket All och alla ger inte samma betydelse Det heter ju all världens mat och all världens litteratur. Men jag undrar hur en skriver samma mening med ordet språk; är det korrekt att skriva all världens språk eller ska det vara alla världens språk? Lina Svar: Här blir det en betydelseskillnad mellan uttrycken, så välj det som passar i sammanhanget. All världens språk betyder “hela världens språk” medan alla världens språk betyder “alla språk i världen”. Sofia Tingsell Fler kommer att skriva bucketlist Hur skriver man det engelska ordet bucket list i en svensk text? Ska det skrivas ihop till bucketlist? Johanna Svar: Det är vanligt att sådana här fasta, flerordiga uttryck börjar skrivas ihop i ett ord i svenskan när de blir lite mer etablerade. (Samma utveckling sker faktiskt ofta även i engelskan.) Det beror mycket på etableringsgrad och frekvens, men också på om vi upplever uttrycket som ”hemtamt” eller mest som ett främmande ord som vi tillfälligt lånar in. Bucket list har blivit rätt etablerat i svenskan de senaste åren, och sannolikt kommer det därför att skrivas ihop alltmer. Av de flera tusen träffar på ordet som jag får i Mediearkivet (en databas med presstexter) är cirka en fjärdedel hopskrivna, men ordet är ju inte så gammalt i svenskan ännu. Jag misstänker att valet mellan hop- och särskrivning också kan variera en del beroende på det språkliga sammanhanget. När det förekommer fristående, till exempel i en rubrik, är det sannolikt oftare särskrivet (”Bucket list: Det här ska du göra innan du dör”) än när det paras med olika bestämningsord (en bucketlist eller min bucketlist). Jag hittar också rätt många fall av försvenskningar med lista i bestämd form, bucketlistan, och där är rimligen bara hopskrivning möjligt. En ytterligare möjlighet är förstås att använda ett svenskt uttryck, om man tycker det passar i sammanhanget: måstelista, dödslista, att-göra-lista etcetera, beroende på vad som ska betonas. Ola Karlsson

