Språkkrönika: Skriv dig genom corontänen

Den här texten skriver jag hemma i soffan och inte på redaktionen. Jag befinner mig i corontän, ett av de smittskyddsanstrukna nyord som Anders Svensson listade i språkkrönikan nyligen. Utöver att inte ta mig till min arbetsplats varje dag får en rad andra aktiviteter utanför hemmet stryka på foten.

Vilket ger tid för att odla litterära ambitioner.

Om man ska följa några av de riktigt stora författarnas exempel så är isolering, på grund av smittorisk eller annat, en förutsättning för gott ordsmideri. Det sägs att William Shakespeare skrev ”Kung Lear” under pestsommaren 1606, då The Globe och andra teatrar i Londontrakten hade stängt på grund av sjukdomen. Och ska man tro en av 1900-talets giganter så är ensamheten själva grunden till litterärt skapande. I sin bok ”Att skriva” från 1993 proklamerar Marguerite Duras från sitt hus i Neauphle-le-Château: ”Skrivandets ensamhet är en ensamhet utan vilken skrivandet inte uppstår.”

Låt orden flöda. Jag ser redan fram emot att läsa den första corontänromanen!

Ensamheten öppnar upp för ett mer levande och naket skrivande som inte väjer för okända inre världar, menar hon. ”Att skriva är att försöka få reda på vad man skulle skriva om man skrev – och det vet man bara efteråt – innan är det den farligaste fråga man kan ställa sig. Men det är också den vanligaste.”

Jag lockas av Duras intuitiva skrivideal, men som faktavurmande journalist lyssnar jag gärna också på John McPhee, en av prestigetidskriften The New Yorkers mest legendariska reportrar. I sin skrivguide ”Draft No. 4: On the writing process” från 2017 betonar han det nästan existentiella val som varje skrivakt innebär: ”Att skriva är att välja. För att bara påbörja en text måste du välja ett ord och bara ett av över en miljon i språket. Fortsätt nu. Vad blir ditt nästa ord? Nästa mening, stycke, sektion, kapitel?”

Och precis som Marguerite Duras betonar McPhee subjektiviteten i allt meningsfullt skrivande. ”I grunden har du bara ett kriterium: Om något intresserar dig går det in – om inte så stannar det utanför. Det är ett grovt sätt att bedöma något på, men det är allt du har.”

Jonas Mattsson är redaktör på Språktidningen

jonas@spraktidningen.se

2 frågor om språket Dom och döme har samma ursprung Vad betyder ledet -dom i ord som ungdom, barndom, ålderdom och egendom? Lisbeth Svar: I modern svenska betyder efterledet -dom ingenting i sig, utan det är ett så kallat avledningssuffix, som används för att bilda substantiv av adjektiv – som ungdom av ung och egendom av egen – och nya substantiv av andra substantiv – som barndom av barn och ålderdom av ålder. Suffixet är besläktat med det modernare -döme, som i kungadöme. Den ursprungliga betydelsen är ”(viss) levnadsställning”, ”(visst) tillstånd”. Du kan läsa mer om etymologin i ”Svenska Akademiens ordbok”, SAOB, som finns på webbplatsen svenska.se. Gabriella Sandström En förståelse kan vara begränsad Skriver man ”detta kräver förståelse för grammatiken” snarare än ”detta kräver en förståelse för grammatiken”? Det vill säga med eller utan en? Henrik Svar: Ett kort svar på frågan är att man kan säga på båda sätten. Formen utan artikel är långt mycket vanligare. Men jag blev lite nyfiken på om det kan finnas en betydelseskillnad mellan de två sätten att uttrycka sig; ofta är det ju ett behov av att uttrycka något delvis annat som gör att nya konstruktioner myntas och etableras. I tidningstext från cirka 1980-tal fram till i dag används förståelse ibland mer generellt till exempel i uttryck som att ha full förståelse för någons situation och så vidare. Konstruktionen med artikel verkar oftare användas i lite vetenskapliga eller utbildningsaktiga sammanhang, där man har en förståelse för ett ämne. Den förståelsen är då så att säga lite mer begränsad; det handlar inte om att inse saker generellt, utan snarare om att ha tillägnat sig kunskap om ett område (som grammatik i ditt exempel), vilket gör att man förstår det området. Det är inte alltid den skillnaden mellan konstruktionerna går att spåra, men det ser ut att vara en tendens. Sofia Tingsell Visa mer

