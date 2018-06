Språkkrönika: Språket förändras, namnet består

Frågan kan verka dum. Men gränserna mellan språk, i tid och i rum, kan vara svåra att dra. Se på dessa meningar:

1. Kununger agher göma huus ok land meþ arlikum ingeldum sinum.

2. Føreren av varebilen mistet livet, mens tankbilsjåføren skal være uskadd.

Vilken av dem är mest begriplig? Den första meningen är tagen ur Magnus Erikssons allmänna landslag från mitten av 1300-talet, och är alltså skriven på svenska. Den andra är från en norsk tidning tryckt år 2011.

Tore Janson för fram en tänkvärd tes: Svenska är inget språk – det är ett namn! ”En gång i tiden började man kalla ett sätt att skriva och tala för ’svenska’. Men alla sätt att skriva och tala, inklusive svenska, förändras med tiden. Namnet har ändå blivit kvar.”

I en nyutkommen bok, ”Välkomna och please come in”, diskuterar Birgit Häggkvist huruvida ”det svenska språket är på väg att ätas upp av engelskan”. Till en början lutar det åt nej. Vi har importerat ord från engelskan sedan 1200-talet. Och i dagens genomsnittstext är de engelska lånen inte mer än cirka en procent. Men i nejet kan läsaren ändå tolka in ett ja. Birgit Häggkvist är tveklöst oroad för ”vårt modersmål”, främst för hon anser att svenskar ser engelska som ett bättre språk än svenska. Och trots att lånorden bara uppgår till en procent, så är skillnaden mot tidigare att det i dag handlar om ”spontanlån”, till skillnad mot gamla trotjänare, som jeans och tejp. Dessa tillfälliga lånord kan tas ”som ett tecken på att själva gränsen mellan språken från den svenska sidan är på väg att lösas upp”, skriver hon. Följande meningar är bara två av otaliga exempel som Birgit Häggkvist har samlat. (Hon ger en svensk motsvarighet till det ”onödiga” engelska lånordet inom parentes.)

I Sverige finns bara tio städer som passar min size. (storlek)

Talang har blivit ett buzz word med oklar innebörd. (modeord)

Så när byter vi då namn på det tungomål som våra mödrar – fäder och andra vårdnadshavare – har fört vidare till oss? Enligt Tore Jansons tes är det i samma stund som alla svenska medborgare är överens om det. One, two, three – all together now!

