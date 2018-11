Språkkrönikan: Symbolisk skillnad på skratt och gråt

Till exempel den exalterade emojin som viftar med små uppspelta jazz hands och används när man är peppad på något. Du vet vilken jag menar. Eller det gör du kanske inte. Men om jag i stället beskriver den som kram-emojin så kanske du förstår. För det är alltså tydligen kramas som den gör.

Att det råder viss förvirring kring när och hur emojier ska användas är paradoxalt, eftersom de skapades för att vara språkförtydligande och undvika missförstånd. Det var japanen Shigetaka Kurita, då anställd på ett mobilföretag och med uppdrag att förbättra deras meddelandefunktion, som i början av 1990-talet utvecklade de första emojierna.

Läs mer: Har en smiley samma effekt som ett leende?

Att detta skedde i just Japan samt att han delvis inspirerades av deras tecknade mangaserier, kanske kan förklara varför vissa av symbolerna i dag i väst används på annat sätt än hur det från början var tänkt – och varför sake och fishcake with swirl (där virveln i fiskkakans mitt representerar en strömvirvel i Narutosundet mellan de japanska öarna Awaji och Shikoku) är egna symboler – medan det länge saknades en för ost. Ett annat exempel är den gråtskrattande emojin, som ofta används när något är hysteriskt roligt. I Japan är den enligt Shigetaka Kurita snarare ett uttryck för något smärtsamt eftersom tårarna är i fokus. Just denna emoji är för övrigt den vanligaste på Twitter, något man blir varse om man får för sig att besöka webbplatsen Emojitracker, som i realtid listar de vanligaste emojierna på Twitter.

En annan webbplats att besöka om man vill dyka ner i emojiträsket är Unicode, den industristandard som gör det möjligt för datorer att hantera skriven text på olika språk, i vars register emojierna har engelska namn. Det var där jag lärde mig att den exalterade emojin i själva verket är ett hugging face samt att det jag trodde var en symbol för stjärnfall egentligen representerar yrsel, dizzy (även detta en kvarleva från mangan). Och nej, det framgår tyvärr inte i Unicode-registret vilken emoji som i stället för hugging face bör användas när man är peppad.

Karin Skagerberg är redaktör på Språktidningen

karin@spraktidningen.se 3 frågor om språket Måste manar till handling Jag går igenom brevmallar där vi informerar kunder om att de måste komplettera sina ansökningar med ytterligare dokument. I flera mallar förekommer ordet behöver när kunden måste göra något, till exempel: ”Originalblanketten behöver alltid lämnas in till ...” Jag har ändrat till måste eftersom jag menar att det är tydligare för kunderna. Vad rekommenderar ni? Margarita Svar: Du måste är mer tydligt uppmanande än du behöver, men det kan samtidigt uppfattas som ett tvång, vilket kanske inte är önskvärt i vissa fall. Om ni inte vill använda måste kan en lösning vara att motivera varför kunden ”behöver” göra något, till exempel: Du behöver lämna in originalblanketten om du ska ... eller Du behöver lämna in originalblanketten för att … Ingrid Olsson Fritt fram att klippa och klistra Det uppstod en diskussion på jobbet om hur man egentligen ska böja copy paste. Ska man skriva copy pastar, copy pastear eller använda något helt annat uttryck? Jag antar att det inte är vedertaget att försvenska det till copy pejsta? Pierre Svar: I det här fallet har ingen försvenskad stavning vuxit fram. Vi rekommenderar därför att man i stället översätter det engelska uttrycket och skriver kopiera och klistra in. Eller det vanligare uttrycket klippa och klistra, som inte betyder exakt detsamma men som fått ganska stor spridning. Den som hellre vill försvenska det engelska uttrycket bör skriva det som ett ord: copypejsta. Gabriella Sandström Fiaskot är helt ­misslyckat När Sverige inte lever upp till förväntningarna i OS och andra sportsammanhang kallas det för fiasko. Vad betyder egentligen ordet fiasko? Lars Svar: Fiasko betyder ”fullständigt misslyckande” och kommer från italienskans fiasco, med samma betydelse. Ordet är känt i svenskan sedan 1847. Fiasco avser från början en rund flaska med platt botten och tämligen lång smal hals, samma ord som vårt flaska. Det finns olika teorier om hur ordet har kommit att betyda ”misslyckande”, men ingen vet säkert. Ingrid Olsson Veckans språkfrågor publiceras i samarbete med Språktidningen och Språkrådet.

Vill du också ha svar på en språkfråga? Ring: Språkrådet 0200-295555, måndag, onsdag, fredag 10–12. Eller mejla: sprakfragor@sprakradet.se

Läs fler frågor om språket