St Vincent inför Way out west: ”Musik ska vara lite av ett mysterium”

”Masseduction” är titeln på Annie Clarks femte och senaste album under artistnamnet St Vincent. När DN når henne befinner hon sig på turnén med dystopiska namnet ”Fear of the future”.

– Titeln på turnén bör ses som ett skämt. Det fick i alla fall mig att skratta, säger Clark på telefon från ett hotellrum i Philadelphia.

– När jag är inne och läser på Twitter så känns det som att världen verkligen är på väg att explodera. Men eftersom musik är den bästa jävla saken vi har, kan vi under en konsert samlas i en och en halv timme, om vi har tur, och sen fortsätta vidare till andra absurda platser tillsammans, understryker hon.

Clark gjorde skivan tillsammans med stjärnproducenten Jack Antonoff, producenten bakom bland andra Lorde och Taylor Swift som också är känd för sitt soloprojekt Bleachers. Albumet har tokhyllats av kritiker världen över, DN:s Nils Hansson sammanfattade skivan som hennes ”mest självutlämnande hittills”.

Skivrecension: ”Hjärtesorgen finns där som ett huvudstråk”

Ett exempel på de nakna och personliga texterna är låten ”Happy birthday, Johnny”, skriven som ett sorgset brev till en gammal bekant som numera lever det hårda livet på gatan:

”The last time you called it was on New year’s eve / You asked me for dough to get somethin’ to eat / Since we last spoke, you live on the street / Yeah, I wouldn’t believe all the shit that you've seen”

Vilken verklig person som låten beskriver är och tycks förbli en gåta. I en intervju med tidningen The New Yorker svarar hon kortfattat ”Johnny är bara Johnny. Känner inte alla en Johnny?”

– Det är inte mitt jobb att tolka låtarna. Jag tycker inte att artister brukar vara särskilt bra på att prata om sina egna verk. Bara för att jag har skapat något, betyder det inte att jag också kan skriva en uppsats om det. Musik ska vara lite av ett mysterium, förklarar hon.

St Vincent Foto: Universal

Den 35-åriga artisten är inte bara en hyllad låtskrivare utan också en erkänt skicklig gitarrist. Hon studerade tre år på Berklee college of music i Boston och har sedan dess designat en egen signaturgitarr tillsammans med en känt företag i musikbranschen. Själv är hon dock inte alls imponerad av tekniskt avancerade musiker.

– Att kunna spela många noter må vara imponerade rent fysiskt, men det är inte vad som definierar en fantastisk gitarrist enligt mig. För mig handlar det mer om att man ska kunna ha en egen röst i sitt musikaliska uttryck, ha en emotionell effekt på lyssnaren. Känslan är det viktigaste.

Annie Clark föddes i Tulsa, men växte upp i Dallas. I dag pendlar hon mellan sina boenden i Dallas, New York och numera även Los Angeles.

– New York är staden där jag ständigt får textidéer. Bara man går ut för att köpa en kopp kaffe ser man så mycket av livet där. Människor som blir kära, människor som gör slut. Det ger mig livskraft. När du går igenom den staden kan du plocka en... blombukett av mänsklighet varje dag, säger Clark och tillägger:

– Dessvärre har New York förlorat många artister som var stadens udd och gav den färg, eftersom det bara blir dyrare och dyrare att leva där. Och många av dessa har flyttat till Los Angeles, så det är faktiskt där som musikscenen frodas just nu.

Om du vill fortsätta vara en sund och moralisk människa som behandlar människor väl, måste du konstant hålla koll på vilket sätt som makt kan korrumpera dig.

Sedan förra skivan har hon både blivit ihop och gjort slut med supermodellen och skådespelaren Cara Delevingne. Och som en självklar bieffekt av förhållandet började Clark plötsligt figurera i alla olika sorters kändis- och skvallertidningar. Ett väldigt ovant sammanhang för denna indieartist.

– Det är som Joni Mitchells låt, jag har sett livet från ”Both sides now”. Jag har fått möjligheten att kika bakom draperierna på många olika sätt att leva. Och den största läxan att se livet från så olika perspektiv, inklusive mitt eget, är att stolthet och ego ofta är det som hindrar folk från att vara anständiga personer. Du ska aldrig omringa dig med enbart ja-sägare, säger hon.

– Om du vill fortsätta vara en sund och moralisk människa som behandlar människor väl, måste du konstant hålla koll på vilket sätt som makt kan korrumpera dig.

Vad tycker du om den här kändiskulturen som omger en stor del av musik- och filmvärlden?

– Jag tror att den har haft stor påverkan på det osunda klimat vi befinner oss i just nu. Vi har nått ändhållplatsen med Donald Trumps presidentskap – det är det mest fruktansvärda exemplet på en gränslös kändiskultur. Vi tog det ända till detta stadium, konstaterar Annie Clark.