Konserthuset i Stockholm och Göteborgs stadsteater stänger efter bekräftade coronafall

Konserthuset meddelade på torsdagens eftermiddag att ett bekräftat fall av det nya coronaviruset konstaterats hos en av deras medarbetare. Därmed har man beslutat att med omedelbar verkan ställa in samtliga evenemang fram till och med den 28 mars.

Enligt ett pressmeddelande kommer samtliga köpta biljetter att återlösas.

– Det är framför allt vår stora Beethoven-festival, men även all annan verksamhet som påverkas. En av våra medarbetare har konstaterats med coronaviruset och därmed har vi valt att ställa in all verksamhet. Det här det säkraste sättet att ta hand om situationen på, säger Stefan Forsberg, konserthuschef, till DN.

Hur påverkar den nuvarande situationen er verksamhet?

– Det här drabbar hela Scensverige väldigt hårt. Det är för publiken vi spelar, men nu försvinner alla publikintäkter. Nu kommer det bli stora ekonomiska bortfall för en bransch som också är beroende av internationella samarbeten. Konsekvenserna kan bli mycket kännbara.

Även Göteborgs stadsteater meddelade på torsdagen att teatern stängs på grund av att en medarbetare testats positivt för covid-19. Vd Björn Sandmark säger i ett pressmeddelande att det är viktigt att stänga omedelbart.

– Människor går förstås i första hand. Vi har både ett arbetsgivaransvar och ett ansvar gentemot vår publik. Utöver detta är det förstås viktigt att vi alla nu följer de instruktioner som myndigheterna beslutar om och rekommenderar. Vi hoppas verkligen att vi ska komma igång igen om två veckor, säger Göteborgs stadsteaters vd Björn Sandmark.

Beslutet gäller även Backa Teater. All personal som har möjlighet att arbeta hemifrån uppmanas att göra det. Besökare som bokat biljetter till föreställningar under perioden kommer att kontaktas, enligt pressmeddelandet.

