Ståhlis: Flirt är en ljudkänslig sak

Man har ju hört talas om män som sjunger ut sin trånad under kvinnors balkonger. Dessa män återfinns oftast i mossbelupna poem – eller är kraftigt berusade.

Men en och annan har ändå nyktert och framgångsrikt lyckats med sin uppvaktning genom att förförcitera långa Frödingdikter eller bortkollra-recitera Tegnér. Och det utan att ta i, utan att höja rösten.

Jag tänker på det när jag läser om klockkotingan. Han tar i, ända från klorna. I ambitionen att locka till sig en partner överröstar fågeln med sin decibelflirt startande långtradare och tryckluftsborrar.

Under mottot ”Well, if you can’t see me...” brakar klockkotingan på med 125 decibel. Jag hittar en ljudfil med fågelns parningsläte och jag kan säga det med en gång: Vore jag fågel skulle klockkotingan inte ha någon framgång hos mig. Hans läte är en metallisk skärande signal. En decibelprojektil, passande som väckningsalarm i en science fictionfilm.

Det här med ljud är känsligt. Medan somliga är helt oberörda av gallskrikande ungar, snarkande partners och högpratande busspassagerare, lider andra av just detsamma.

Själv inväntar jag förväntansfull ålderdomens allmänna hörselnedsättning. Jag hör nämligen alldeles för bra. Ja, jag kan nästan höra skostorleken på tidningsbudet utanför min dörr.

Häromkvällen la jag mig till rätta i sängen med Lucia Berlins noveller i handen och höll efter någon timme på att falla i behaglig snark när ett litet, litet bipp nådde mina öron. Och så ett igen, och igen.

Jag steg upp och blängde på brandvarnaren i sovrummet. Bippet kom inte från den. Ej heller från brandvarnaren i hallen, där var det tyst. Jag gick och la mig. Men så: bipp.

Jag kravlade mig åter upp, lyssnade, stod som en stenstod i natten men inget bipp. Tillbaka i sängvärmen, släckte lampan, tystnad, Fast: ett litet bipp och ett till. Ljudet kom från … väggen bakom sänggaveln. Från grannen! Heureka! Felsökningen var avslutad. Nu kunde jag tryna in.

Nästa morgon var bippandet borta. Då hördes bara de vanliga ljuden av gasande bussar, snart-är-det-helg-brölande tonåringar och skällande doggar.