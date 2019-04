Ståhlis: Förnyelse är på tapeten

Vi är nu inne i den skoningslösa årstiden, det granskande solskenets period. Den då allting plötsligt syns: hyns blekblå nyans, tassarnas vintertorrhet och hemmets obevekliga slitage. Ja, när vi kort sagt blir uppmärksammade på tidens gång.

Jag undslapp mig häromdagen en tung suck på grund av denna djupa insikt men kände då att det liksom spratt till i ett skrymsle av hjärnans vindlingar. Det var en liten hälsning från den grå massan om vikten av att upprätthålla balansen mellan uppgivenhet och energi. Det hjärnan signalerade var: Förnyelse.

Så istället för att sloka ihop när jag stod och blängde på sovrumstapeten vars mönster jag tröttnat på, fattade jag ett ilsnabbt beslutet att tapetsera om. Jajamensan. Min inre coach jagade genast på med i mitt tycke ganska töntiga slogans av typ ”Lyckan står den djärve bi!!” följt av ”Tveksamhet är bara för mesar!”

Så jag loggade in på datorn och började skanna av tapetmarknaden och jag skriver började för något slut finns inte. Tapetkonstruktörernas fantasier är nämligen gränslösa.

Jag kunde i mitt sovrum till exempel ligga omgiven av en svårgenomtränglig björkskog, eller snusa in rakt under Agulhas, den afrikanska kontinentens sydligaste punkt. Lite svettigt skulle det nog däremot bli att ha en soldräkt sandstrand vid huvudgärden, mer illusorisk svalka i så fall med ett akvarium med simmande feta delfiner. Det fanns tapeter översållade med fåglar, men att sova bland dem skulle väl vara som att ligga mellan boksidorna i bröderna Wrights klassiska verk?

Vapenlobbyn har tydligen också nästlat sig in på tapetmarknaden för där fanns en vit fondtapet med svarta siluetter av gevär och kulsprutor. Mer romantiskt var nog tanken med en kvällsblåtonad tapet med bild av Brooklyn bridge. Men den som vaknar mitt i kolsvarta natten och börjar tänka på allt som kan hända under den bron nattetid lär inte somna in förrän dagen gryr.

Nää, jag ville ha något rogivande, gärna något intetsägande. Kanske något akvarelligt, något flytande som gav den egna nattliga fantasin fritt spelrum.

Och nu står jag här med tapetrullarna, klister, borste, kniv och en jädrans hög stege. Min inre coach är i högform och upprepar:

”Tveksamhet är bara för mesar!”