Ståhlis: Ibland får det bara inte bli fel

Det är reatider med lockande och listiga procentsiffror. Se här: 40 procent rabatt! Komsikomsi, lilla kunden.

Till reorna tycks butikerna ha krafsat fram allt vad de hittat i lagrens mörka skrymslen i tron att vi går på vad som helst. Ibland gör vi det. Ibland kommer man hem med någon märklig festskapelse i tyll som man blänger på en lång stund och omedelbart garderobsförvisar.

Ibland köper vi saker för ett liv vi längtar efter att leva i stället för det vi lever. Det är därför som jag har en paljetterad brakfestklänning (när?) och ett par sprillans nya långfärdsskidskor (snart!) i garderoben.

Strax innan jul stod jag med ett par rosa tofflor i handen på det stora varuhusets skoavdelning. Just som jag bad expediten att slå in tofflorna dök en ung man upp bredvid mig. I handen höll han ett par likadana rosa tofflor som jag just köpt. Han tittade på tofflorna, vände och vred på dem, tycktes ja, ängslig.

– Nää, jag ångrar mig, sa han plötsligt högt för sig själv och vände på klacken och gick.

Efter en stund var han tillbaka. I handen höll han tofflorna.

– Jag ångrade mig igen, sa han urskuldande.

Jag nickade fånigt bejakande. Vi stod tysta en stund när han plötslig sa:

– Det är till mitt ex och jag vet inte …

Så pekade han på en stor paket han hade i andra handen:

– Det här är till min nuvarande.

– Jahaja, sa jag med ett terapeutiskt frågetecken hängande i luften.

– Ja, jag vet inte, sa mannen igen, vad tycker du? Tänk om hon ger mig något och jag då inte har … Kan man ge sitt ex ett par tofflor?

Han såg vädjande på mig.

– Det beror kanske på vilken relation ni har, exet och du. Och nuvarande hustrun och du.

– Mmm … men det är ju inget diamanthalsband! Eller hur?

Här lyste mannen upp en smula.

– Nä, sa jag, och inte tjugo röda rosor. Det är ett par tofflor.

– Äh, jag tar dem!

Mitt paket var nu färdiginslaget och jag önskade mannen lycka till och gick.

En halvtimme senare skymtade jag honom i varuhusvimlet igen. Han stod under skylten ”Manlig depå”. I ena handen höll han julklappen till sin nuvarande partner. Det var inslaget i ett anonymt julklappspapper. I den andra det lilla vita paket, med illande röda band, vari de rosa tofflorna låg.