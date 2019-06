Ståhlis: Midsommardagens kranka blekhet

Just nu: spara 50%

Vaknade du imorse och glodde med en frågande blick på en svagt igenkänningsbar blåklocka, två tillplattade smörblommor, en söndersmulad lavendel, två överblommade syrener och en kvickrot som låg under kudden?

Jajamensan! De var midsommarafton igår, kan jag då meddela. Och just i detta nu, den stund som detta gick upp även för din midsommardagströtta hjärna, så kom kanske också den befriande insikten att midsommarnatten faktiskt har magiska krafter.

Så intalade man sig i alla fall i det gamla bondesamhället so why not now? Nej, nej, inte Bond-samhället, inte han James, han som var skakad men inte rörd, utan bonde, bönder, agrarpeople.

Eller du kanske just har vaknat och känner dig lite frusen och finner att lakanet märkligt nog är en smula fuktigt. Trösta dig då med att även detta beror på att du igår trodde på de magiska krafterna och rullade dig i dagg i gryningen.

Men varför, kanske du grunnar en kort sekund tills du minns att det var för att bota din ömmande hallux valgus. Så gjorde och trodde man ju förr, att man kunde bota sjukdomar på det där finurliga daggrullande sättet, so why not now?

Billigare än nätdoktorkonsultation hinner du tänka innan en självkritisk bild dyker upp på din näthinna. Den är i svart-vitt och visar hur du vigt och energiskt hoppar runt den lövade midsommarstången som liten ... ja, det måste vara en groda eller?

”Små grodorna”, ja. Hade inte något talat högstämt och besserwisseraktigt om att det ursprungliga var en nidvisa som brittiska soldater sjöng om sina franska fiender under Napoleonkrigen? Mer spännande då att tänka på att människor förr gillade att förklä sig till djur, byta skepnad, från tvåbent till fyrbent. So why not now?

Men groda? Denna morgon känns en mullvad mer adekvat. Någon som gräver sig ner.

Plötsligt kommer du kanske omedvetet men logiskt att tänka på Tyskland. Att de verkar förtjusta i stänger där. Först exporterade de idén om en typ av stickande stång med massa småkryp i att ha inomhus i tre veckor, och som skulle behängas med en massa krimskrams.

Sedan detta, ännu en grön stång men nu dekorerad med strax vissnade blommor och allt torrare blad. Och kring båda stängerna skulle det dansas, nigas och snurras. Vad ÄR det med tyskarna? Vad vill de säga? Keine Ahnung, muttrar du högt, keine Ahnung.

Så långt denna midsommardagsmorgon faller din blick åter på de där tillplattade sju blomstren. De lades dit för att du skulle drömma om din tillkommande. Så vad drömde du om? Du tänker så det smärtar ända ner i hallux valgusen. Men, nej.

Det är midsommardag, sommarsolståndet har passerats och du har faktiskt keine Ahnung.