Ståhlis: Säg det i toner eller...

Många vaknar till musik, men vilken?

Själv famlar jag mig ständigt fram i morgonmusikens djungel. Lätt är det inte eftersom man ena dagen gillar släpjazz, nästa en dovt morrande cellokonsert och den tredje ett svängrökigt soulryt.

Musik är en humörfråga brukade min mamma säga och lade på allt från Tjajkovskijs ”Nötknäpparen" till Melina Mercouris "Aldrig på en söndag” på skivtallriken. Hon stod där i 60-talets ljusblåmålade kök med sina blankpolerade kopparformar på väggarna och kåldolmsoset svävande, och nynnade medan hon donade runt. Musik, litteratur och konst var hennes intressen och hon öppnade en ny bok med en samma försiktiga ja, vördnad som när hon steg in på ett galleri eller sänkte grammofonstiftet ner i lp-skivans spår. Men hennes morgonväckning var oftast Frukostklubben med Sigge Fürst och Kaffepetter. En tidsmarkör från den så kallade radiounderhållningens storhetstid.

Det händer att jag glömmer bort vilken musik jag har programmerat in som väckning. Eller att jag somnar om till mjuka toner av till exempel Beethoven men vaknar skräckslagen och med hjärtklappning av något uppfodrande och sprittande av Händel.

Ja, musik kan användas till mycket. Att kommunicera med till exempel när orden tryter. För några år sedan hörde jag talas om en man och en kvinna, gamla bekanta som plötsligt blivit förälskade i varandra. Stjärnögd la hon på Van Morrisons ”Someone like you”, en melankolisk underbar låt om att söka och längta efter ”den rätte”. När det var mannens tur att uttrycka sina känslor spelade han upp Paul Simons ”Still crazy after all these years” om en desillusionerad man ”No fool for lovesongs”.

Hur det förhållandet gick? Just det, åt skogen.

Nyligen vaknade jag till Arvo Pärts ”Spiegel im spiegel”. Det var inget jag valt själv men det var väldigt vackert. Och finfin väckningsmusik.