Stalinismens förflutna spökar i Putins pösiga Ryssland

Sakprosa Shaun Walker ”Putins nya Ryssland och det förflutnas skuggor” Övers. Nils Håkansson Ordfront, 394 sidor Visa mer

Statyer välts, gatunamn byts ut. Minnesmärken över nyss halvt bortglömda slavägare, kolonialherrar och generaler väcker nya, starka känslor.

När gamla symboler får liv är det tecken på att något annat och större pågår. En maktförskjutning, en omtolkning av det förflutna.

För ett kvartssekel sedan, efter Berlinmurens fall var det i öst statyerna började falla. Det var ungefär samtidigt som historien påstods ha nått sitt slut, och vi tänktes äntligen få leva fria från det förflutnas onda arv. Men det var alltså snarast tvärtom, historien vaknade till liv, det mullrade i gamla vulkaniska marker och gränser ritades om.

I det plötsligt självständiga Ukraina bröt rena statykriget ut, och det har pågått sedan dess. Där fanns nämligen tusentals monument över Lenin, och främst i landets västra delar började man riva dem med stor entusiasm. Under Majdanupproret 2014 störtades till sist även det stora monumentet i Kiev. Men landet var splittrat och många statyer hade också fått stå kvar, särskilt i öst, och när kriget med separatisterna där bröt ut påbjöds till sist i lag att alla minnesmärken och vägnamn från Sovjettiden måste bort.

Fast i huvudstaden Simferopol på det nyförryskade Krim återupprustades det gamla Leninmonumentet i stället.

Där statyer välts lever det förflutnas spöken. Så sett bjuder tiden på ett bra tillfälle att ge ut en bok som i original heter nästan just så: ”The long hangover – Putin’s new Russia and the ghosts of the past”, skriven av den brittiske Moskvakorrespondenten Shaun Walker.

Tyvärr har titeln blivit tamare på svenska, ”Putins nya Ryssland” låter som ännu en bok om dagens maktordning i det korrupta Kreml, men den handlar just om hur spöken ur det förgångna, främst stalinismens bestialiska ogärningar, hemsöker president Putin i hans sammanbitna försök att återupprätta Rysslands förlorade makt och självkänsla.

Det finns ju ett lika självklart som oavvisligt skäl till att så många ukrainare till varje pris vill få bort de sista resterna av ryskt inflytande. Det stavas Holodomor, och står för den av Moskva fullt medvetet framkallade massvälten i Ukraina i början av 1930-talet där miljontals människor dog. Hur försonas man med sådant?

Lika djupt kända skäl hade tjetjenerna att äntligen vilja slita sig loss från moderlandet när chansen gavs på 1990-talet. Under andra världskriget hade den paranoiske Stalin låtit deportera hundratusentals tjetjener till Sibirien på ungefär samma brutala vis som nazisterna skickade judar österut: i boskapsvagnar, utan förvarning och utan ägodelar.

Det ingrodda hatet och separationsdrömmarna i Tjetjenien ledde till två långa krig och utgjorde Putins största huvudvärk under de första åren vid makten.

Hans främsta maktproblem, menar Walker, är att han för sin legitimitets skull måste försöka återsamla Ryssland kring en stor nationell berättelse, samtidigt som landet lever i en hopplös baksmälla till synes utan slut med en historia där det under hela det senaste seklet egentligen bara finns en enda sak att vara odelat stolt över: andra världskriget.

Följaktligen lägger han hela tyngden av sin nationella propaganda på just segern 1945, den är maktens Ring som ska på en gång sämja, främja och tämja undersåtarna i det väldiga riket. Sovjetunionens otaliga övergrepp och misslyckanden förminskas eller trollas bort, den slutliga framgången i kriget växer till en mytisk passionsberättelse om landets lidande, triumf och frälsning.

Ingen kan bestrida att Sovjet bar den tyngsta bördan i kriget, men alla delar inte uppfattningen om landets Kristuslika godhet. Det bultar i gamla sår, och det är just längs de aldrig riktigt läkta historiska sprickzonerna i imperiets utkanter som Shaun Walker rör sig; bland malträterade människor och regioner i Tjetjenien och Kalmuckien, Sibirien och Ukraina. Boken är ett slags reportage i tid och rum, med journalistisk närvaro och historiskt siktdjup, upplysande och inte sällan direkt spännande (västerländska journalister är inte alltid älskade).

Foto: TT

Walker är en korrespondent av bästa brittiska märke, oförvillad och nykter, han ser OS-byn i Sotji byggas och är ögonvittne till demonstrationerna på Majdan och striderna i Donbass. Han får vittnen, offer, soldater och vanliga medborgare att bli förbluffande frispråkiga, och förfaller sällan till förenklade omdömen: få inblandade i de ukrainska och tjetjenska maktstriderna har en alldeles ren agenda.

Och den samlade bild han till sist förmedlar är knappast lugnande. Ett land som bara har ett krig att hämta glans från drar lätt igång nya, och något slut på de oroande skalven i och kring Ryssland är knappast i sikte. Konflikten i östra Ukraina bara fortsätter, och även om tillståndet efter krigen i Tjetjenien utmynnat i en brutal status quo – ett slags karikatyr på Putins auktoritära Ryssland, skriver Walker – så har knappast heller det framtiden för sig.

– Kan du nåt om tjetjenernas historia, har du läst en enda bok om Rysslands historia i Kaukasus, då förstår du att det inte slutar så här, muttrar en ärrad tjetjensk kämpe till Walker.

Men än så länge får den stora gatan i Groznyj heta Putinavenyn.

Läs fler texter av Lars Linder och fler av DN:s bokrecensioner