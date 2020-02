Starkt om ett sargat Kongo på Lunds konsthall

Utställning Sammy Baloji: ”Andra berättelser” Lunds konsthall. Visas till och med 24/5. Visa mer

Separatutställningar av centralafrikanska konstnärer är inte precis stapelvara på svenska konstinstitutioner. Men när kongolesiske Sammy Baloji nu tar plats på konsthallen i Lund är det en händelse på flera sätt.

Baloji är en av initiativtagarna till den viktiga Lubumbashibiennalen, och på senaste Documenta i Aten var hans stora installation bland det som verkligen fastnade i mitt minne – en lågmäld men mäktig meditation över hur kopparbrytningen i sydöstra Kongo format regionen ekonomiskt, politiskt och religiöst. En visuell tyngdpunkt var de märkliga, stiliserade kopparkors som bars på bröstet av sångarna i Lubumbashis legendariska gosskör.

Dessa bilder finns också med i Lund, tillsammans med körens spröda hymner ur den mässa som spelades in på femtiotalet för den internationella skivmarknaden. Här som i Aten får de ackompanjera de dokumentära bilderna från kopparindustrin i filmen ”Tales of the Copper Crosses Garden”, där arbetarnas slit med de glödheta koppartenarna ligger som ett slamrande basspår under deras skira ”Kyrie” och ”Sanctus”.

Utställnings vy med Sammy Balojis installation med foto av Kopparkorsens barnkör. Foto: Daniel Zachrisson

Härifrån växer utställningen till en associativ berättelse om hur det koloniala arvet sextio år efter självständigheten fortsätter att plåga Kongo. Främst förstås genom den rikedom på mineraler som blivit landets förbannelse och gett upphov till decennier av inbördeskrig. I entréhallen hänger kartorna på rad som ett slags koloniala styckningsscheman, och längre in i utställningen visas filmen ”Pungulumu” där en lokal klanledare återger sitt folks historia mellan inklippta bilder av hur deras land skövlas av det amerikanska gruvbolagets grävmaskiner.

Det är starkt och tungt och obarmhärtigt. Men också fullt av fascinerande idétrådar. I konsthallens inre rum visas installationen ”Blueprint for Toads and Snakes”, baserad på en kolonial teaterföreställning om en padda och en orm, som inte kunde leva ihop. Här rekonstruerad i en scenografi där golvet består av stadsplanen för en segregerad ”infödingsstad” i Lubumbashi. Sådana sagor, sådan värld.

Läs fler av DN:s konstrecensioner.